「光城者」成員爆竊學校斷正　揭住所藏港獨物品　國安處拘5男女

撰文： 凌逸德 最後更新日期： 2021-05-06 20:41

組織「光城者」今（6日）凌晨於Facebook出帖文指有成員疑涉國安法被捕，現正被警方拘留，已有律師前往了解。據了解，因有「光城者」成員爆竊學校被保安發現報案及被捕，警方及後搜查疑犯住所時發現一批涉及港獨的物品，於是順藤摸瓜再拘涉案成員，國安處人員共拘捕4男1女涉嫌干犯「顛覆國家政權」罪，包括「光城者」發言人阮嘉謙。至於另2男暫涉爆竊罪，另案處理。

消息指，昨（5日）清晨時份，有4名男子潛入將軍澳保良局羅氏基金中學爆竊，欲離開時被保安發現報警。警方接報到場調查拘捕4人，其後並到涉案人家中搜查，發現其中2人的住所內管有一批疑涉及港獨的物品，經調查後發現他們為「光城者」成員，警方之後順藤摸瓜，今日再拘捕了另外2男1女懷疑「光城者」成員，在各人住所亦搜獲港獨的物品。國安處人員共拘捕4男1女（15歲至24歲）涉嫌干犯「顛覆國家政權」罪被扣查。至於涉爆竊學校被捕另外2男，則另案處理。

據了解，被捕的其中兩人為上述學校學生，《香港01》今早往該校了解，校方沒有回應。

油尖旺區議員林兆彬在Facebook表示，今早接到求助有警隊國安處上門拘捕年輕人，詳情未能透露，但在留言確認涉及「光城者」。

「光城者」成立於成員主要為學生，自稱是由「一班革命殘火所組成的組織。」今年1月31日，「光城者」成員在旺角擺街站時，突然被數十警員由兩邊包炒，並拉起封鎖線，指他們有機會干犯《國安法》。成員向警方展示刊物談論法國大革命，警員其後票控他們違犯第599G章《預防及控制疾病（禁止群組聚集）規例》，發出5000元定額罰款告票。