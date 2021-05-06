「光城者」成員被捕　街站曾提武裝革命　消息：涉發佈違國安訊息

撰文： 文維廣 最後更新日期： 2021-05-06 12:49

組織「光城者」今天（6日）表示，有成員今早被上門拘捕，被指違反《港區國安法》，目前仍被警方拘留，已有律師到警署提供協助。消息指，至少有2名「光城者」成員被捕，涉在網上發布違反國安訊息。《香港01》正向警方查詢事件，暫未回覆。 今年1月，「光城者」在旺角及沙田擺設街站，介紹法國大革命等武裝革命的歷史，一度被警方指涉違反《國安法》，最終警方向6男3女發出違反限聚告票。

年初擺街站 宣傳法國大革命武裝歷史

「光城者」在社交網站發文，稱有成員在早上被警方上門拘捕，被指違反《國安法》，目前被警方拘留，已有律師前往警署了解。「光城者」稱，政治打壓不會令他們卻步，又指剩餘成員必將堅守「啟迪民智」的宗旨，稱：「現時我們最需要的是大家支持光城者在有限時間內繼續宏揚修文習武、不畏強權、並且有獨立思考的偉大族群應有特徵。」

今年一月底，「光城者」曾於沙田和旺角擺街站，介紹法國大革命等武裝革命的歷史。其中在旺角街站，五名成員分成三組站開，數十名警員由兩邊包炒及拉起封鎖線，指他們有機會干犯《國安法》，其後指他們違犯限聚令，向他們發出5000元定額罰款告票。

區議員：今早收求助涉「光城者」成員被捕

警方當時表示，當天接報指旺角奶路臣街近缽蘭街及沙田港鐵站外有人設置街站聚集，涉嫌違反《預防及控制疾病(禁止羣組聚集)規例》（第599G章）。警方經初步調查後，以涉嫌違反《規例》，分別向旺角4男1女，年齡介乎13至24歲，和沙田2男2女，年齡介乎15至19歲）分別發出共9張定額罰款通知書。

「光城者」在今年4月5日於Facebook開設社交專頁，撰文組織理念，稱希望與港人分享外國的武裝革命歷史，說明武裝革命須有執政及革命意志，但認為現時香港絕對不應該也沒有武裝革命的條件。



油尖旺區議員林兆彬在Facebook表示，今早接到求助有警隊國安處上門拘捕年輕人，詳情未能透露，但在留言確認涉及「光城者」。