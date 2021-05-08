網購詐騙集團開空頭支票　呃82萬元名貴貨物　4男女涉五宗罪被捕

撰文： 鄧栢良 陳浠文 最後更新日期： 2021-05-08 15:40

一個詐騙集團透過網上二手交易平台尋找售賣名貴貨品的賣家，並相約賣家當面交易，再以「空頭支票」的方式製造假轉賬的效果，以圖騙取賣家的貨品。過去10個月，詐騙集團騙取至少9位受害人的名貴手錶及智能電話，價值超過82萬元，而單一最大損失為28萬元。警方經調查後，一連兩日拘捕4名涉案男女，當中包括集團主腦，相信已瓦解一個網上詐騙集團。

詐騙集團的犯案流程。（陳浠文攝）

新界南總區重案組第三隊署理總督察陳傲風交代案情指，2020年6月至2021年4月期間，警方接獲多宗涉及網上貨品交易的詐騙案。新界南總區刑事部人員經調查及情報分析，鎖定一個詐騙集團，並於5月6日及7日在九龍及新界區拘捕2男2女，包括集團主腦、交收人員，以及傀儡戶口的持有人。四人年齡介乎25至43歲，均報稱無業。案中騙徒使用傳統「空頭支票」製造假轉賬的犯案手法，騙取至少9位受害人的名貴手錶及智能電話，價值超過82萬元。

專向出售名貴貨物的賣家落手 並以支票付款

警方發現詐騙集團事先借用一批傀儡戶口及相關支票簿、銀行卡等，他們專門向一些在網上二手買賣平台出售名貴貨物的賣家落手，並會聯絡賣家當面交收，期間向受害人聲稱以支票付款，再展示已成功過數的手機截圖。受害人信以為真，遂將貨物交予騙徒。

賣家未留意實際「可用結餘」 「彈票」始知受騙

警方調查發現騙徒會利用無效支票或空頭支票，透過銀行入票機存入受害人的戶口，製造假轉賬的操作。受害人見到自己戶口的帳面結餘增加了指定金額便信以為真，惟整個過數過程其實尚未完成。由於受害人心急盡快交易，未有詳細查看銀行戶口，如果仔細檢查會發現實際存款的「可用結餘」其實尚未增加。可惜受害人往往忽略這個關鍵，直到翌日收到銀行通知，出現俗稱「彈票」的情況，始發現受騙。

行動中，警方搜查被捕人士的住所，並在其中一名女被捕人住所內檢獲一批證物，當中包括59張銀行卡、5張香港身份證、約4克冰毒、一批吸食毒品的工具，以及騙徒犯案時身穿的衣物。被捕人士涉嫌「串謀詐騙」、「盜竊」、「管有他人身份證」、「管有危險藥物」及「藏有工具可作吸食毒品用途」。4人現正被扣留調查，案件交由新界南總區重案組第3A隊跟進調查。警方行動仍然繼續，不排除稍後會有更多人被捕。

新界南總區重案組第三隊署理總督察陳傲風交代案情。（陳浠文攝）

警方重申，打擊搵快錢及詐騙案是警務處處長首要行動項目之一，警方會竭盡所能調查及偵破相關案件。串謀詐騙屬嚴重罪行，一經定罪，最高刑罰可判處監禁14年。而相關傀儡戶口的持有人亦有機會干犯洗黑錢罪，一經定罪，最高可被罰款港幣500萬元及監禁14年。

警方提醒市民在網上平台進行買賣前，要先進行風險評估，留意對方帳戶的評語，開戶時間，以及交易記錄。當確認需要進行買賣之後，應盡量安排當面現金交收或者買賣雙方一齊到銀行或櫃員機當面過數。如果交易金額較大，需要涉及銀行或支票轉賬，可主動致電銀行了解交易是否完成，減少騙徒利用虛假支付記錄或者空頭支票等藉口騙取金錢的機會。如市民有懷疑，可以致電警方防騙易熱線，電話18222。