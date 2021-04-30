網購騙案10年升5倍　去年口罩騙案達2400宗　警循三方向打擊罪案

過去10年，科技罪案數字逐年攀升，網上購物騙案更由2011年的2,206宗上升接近5倍到2020年的12,916宗，而去年上升趨勢尤甚，案件宗數比2019年上升55%。警方指，網上購物騙案在2020年更有加劇趨勢，相信與疫情有關，其中在2020年的6678宗網購騙案中，有2400宗涉及口罩騙案。
針對網上購物騙案的特點，網罪科循「及早介入」、「協同執法」，以及「優化流程」三個方向，訂立一系列策略打擊罪案。
過年科技罪案的數字逐年攀升。（黃偉民攝）
網絡安全及科技罪案調查科網絡情報組警司張天樂交代案情指，科技罪案數字逐年攀升，由2011年的2,206宗增加至2020年的12,916宗，有關損失金額亦上升19倍。而有關上升趨勢更加在2020年加劇，案件宗數比2019年上升55%。
科技罪案上升主要由網上購物騙案升幅帶動。警方於2016年只接獲1,302宗網上購物騙案，但在2020年案件宗數已上升至6,678宗；而損失金額亦由2,730萬元急升至1.2億元。而去年因與疫情有關的騙案亦有所上升，口罩騙案達2400宗。近期疫情緩和，口罩騙案數字回落，但演唱會門票騙案卻有所上升，今年已有29宗涉及演唱會門票的騙案，有10宗涉及近期一隊樂隊組合的演唱會門票。張天樂指，這反映了網上購物騙案五花八門，涉及任何貨品種類。
網罪科針對網上購物騙案的特點，循「及早介入」、「協同執法」，以及「優化流程」三個方向打擊騙案。（黃偉民攝）
警方已訂立一系列策略打擊網上購物騙案，包括定期展開代號「鐵將」行動。另外，網罪科針對網上購物騙案的特點，循「及早介入」、「協同執法」，以及「優化流程」三個方向打擊騙案。
1. 「及早介入」：網罪科訂立新措施，盡早識別用於網上騙案的銀行戶口，加強與銀行的合作，提醒銀行應履行盡職審查的責任。相關措施亦包括用於網上騙案的社交媒體帳戶，令有關社交媒體可以盡快就可疑帳戶作出檢視。此外，網罪科已同反詐騙協調中心合作訂立新機制，加快追查涉及網上騙案的加密貨幣，阻截由加密貨幣衍生的犯罪得益。
2. 「協同執法」：網罪科會協調各個刑事調查單位，不時展開代號「鐵將」行動，加強對網上購物騙案的執法力度，以及提醒市民注意網上購物的陷阱。
3. 「優化流程」：網罪科加強網上購物騙案的關聯性分析，統籌各個刑事調查隊就網上購物騙案的調查工作，整合涉及同一個騙徒或者犯罪集團的案件，提高調查效率。