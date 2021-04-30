網購騙案10年升5倍　去年口罩騙案達2400宗　警循三方向打擊罪案

撰文： 鄧栢良 黃偉民 最後更新日期： 2021-04-30 17:21

過去10年，科技罪案數字逐年攀升，網上購物騙案更由2011年的2,206宗上升接近5倍到2020年的12,916宗，而去年上升趨勢尤甚，案件宗數比2019年上升55%。警方指，網上購物騙案在2020年更有加劇趨勢，相信與疫情有關，其中在2020年的6678宗網購騙案中，有2400宗涉及口罩騙案。 針對網上購物騙案的特點，網罪科循「及早介入」、「協同執法」，以及「優化流程」三個方向，訂立一系列策略打擊罪案。

過年科技罪案的數字逐年攀升。（黃偉民攝）

網絡安全及科技罪案調查科網絡情報組警司張天樂交代案情指，科技罪案數字逐年攀升，由2011年的2,206宗增加至2020年的12,916宗，有關損失金額亦上升19倍。而有關上升趨勢更加在2020年加劇，案件宗數比2019年上升55%。

科技罪案上升主要由網上購物騙案升幅帶動。警方於2016年只接獲1,302宗網上購物騙案，但在2020年案件宗數已上升至6,678宗；而損失金額亦由2,730萬元急升至1.2億元。而去年因與疫情有關的騙案亦有所上升，口罩騙案達2400宗。近期疫情緩和，口罩騙案數字回落，但演唱會門票騙案卻有所上升，今年已有29宗涉及演唱會門票的騙案，有10宗涉及近期一隊樂隊組合的演唱會門票。張天樂指，這反映了網上購物騙案五花八門，涉及任何貨品種類。

網罪科針對網上購物騙案的特點，循「及早介入」、「協同執法」，以及「優化流程」三個方向打擊騙案。（黃偉民攝）

警方已訂立一系列策略打擊網上購物騙案，包括定期展開代號「鐵將」行動。另外，網罪科針對網上購物騙案的特點，循「及早介入」、「協同執法」，以及「優化流程」三個方向打擊騙案。