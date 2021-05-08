網傳巴士男除口罩掀罵戰　區議員葉子祈承認涉事﹕焗所以除

撰文： 凌逸德 最後更新日期： 2021-05-08 22:45

變種病毒疫情肆虐，公眾防疫意識亦有所提升，網上今日流傳一段巴士男乘客無戴口罩的影片，該男子遭到多名乘客圍攻，批評他沒戴口罩。該男子反駁可獲豁免，但不會隨身攜帶醫生證明書，指是否有罪留待法官判斷。 西貢區議員葉子祈接受《香港01》電話訪問時承認涉事，指昨日（7日）乘搭巴士時「除咗（口罩）一陣，焗所以除」，結果遭上年紀乘客指罵。他又聲稱被人身攻擊，但起初未有說話，直至被問及為何不戴口罩，他嘗試引用「口罩令」第599I章中，若因身體或精神上疾病而需除口罩可獲豁免，但仍不斷遭到謾罵，其後警方到場向他作口頭警告。

片段長約2分鐘，片中一名無戴口罩的男子在巴士梯間與多名乘客發生爭執。有乘客直斥﹕「度度都要戴口罩㗎啦！」亦有人要求男子出示證據證明可獲豁免毋須戴口罩，男子表示﹕「𠵱家拎張醫生證明出嚟有咩用啫？（咁你有無攞先？）咪就係𠵱家冇呀嘛，咁咪到時上法庭。」並指自己會向法官證明，「我响度有冇傳染病菌呀，你有冇證明到我係一定確診呀？」

現場人士指他影響車上乘客，該男子辯稱﹕「我冇講過任何嘢呀？我有冇周圍噴口水，惡意做違反公眾衛生嘅行為呀？」。對於乘客指他引起公眾恐慌，他指這是眾人的社交思考，他無法影響，「大家見到一個唔戴口罩嘅人就恐懼，我有咩辦法呀？」乘客指他沒有戴口罩便是犯法，男子反問他是否知道該條法例如何訂立。

其他在場人士稱，該男子身上攜有口罩，但「佢刻意玩嘢，唔戴。」有人曾遞上口罩，男子未有接受並反問﹕「我𠵱家戴，係咪大家上車，開車走？你問下車長？」車長回應﹕「無㗎啦！」男子續稱﹕「我啱啱想同你溝通個時，你拒絕溝通」，但有乘客指車長曾詢問男子是否會戴回口罩。

葉子祈承認與事件有關

網上瘋傳該段影片後，有網民懷疑該名男子是西貢區議員葉子祈。《香港01》記者致電予葉子祈了解事件，他承認事件發生於昨日（7日）下午5時半，當時他乘搭796C路線城巴，上車時他有配戴口罩，並坐在上層座位，當巴士進入將軍澳隧道前，「我除咗（口罩）一陣，焗所以除」，時間約5分鐘，其間他沒有與任何人說話或交流。

網民懷疑片中男子為西貢區議員葉子祈，《香港01》記者致電查詢時，葉承認涉事。（葉子祈FB圖片）

葉稱遭上年紀乘客人身攻擊

葉憶述，後方一名女子突然對他大叫﹕「使唔使你老母教你點戴口罩？」，另一名坐在其正後方的上年紀男子亦出言指罵他，提及「弱智」等字眼，葉聲稱曾被人身攻擊。隨後再有更多上年紀的乘客加入謾罵，葉指過程間他不曾說話。

當巴士到達將軍澳隧道轉車站時，巴士車長被乘客叫停及要求報警。一名年輕男乘客追問他為何不戴口罩，他遂引用《預防及控制疾病（佩戴口罩）規例》（第599I章），指規例接納因身體上或精神上的疾病而除下口罩作為合理辯解。惟他嘗試解釋時仍不斷遭到謾罵，包括「冇家教」、「阻住人」、「搗亂」等，自己最終成為全車焦點，並被人拍下影片。其後，警方派員到場調查，向他作出嚴厲的口頭警告，指示他必須戴口罩，並批准他離開。

引599I章內容 葉稱不便解釋因何情況脫口罩

記者問及葉因甚麼情況而需要脫下口罩時，他指不便透露，若最終要上法庭時，應由法官判斷自己是否有罪。對於今次事件，葉指自己及社會人士均應該反思，質疑今次是基於自己是年輕人而遭受到仇恨的言論，亦「被假定係有病（確診者）。冇戴口罩出街一定犯法有病？」。如果事件主角是婦人或長者，未必會受到此種言論攻擊。他又認為大眾對法例不了解，希望大家以同理心看待。

翻查資料，葉子祈過去亦曾在公眾場合沒有戴口罩而惹爭議。今年2月，他於維景灣畔派發利是封時，亦未有戴口罩。去年9月，他在西貢區議會會議上沒戴口罩，在席議員曾要求他戴回口罩，雙方因此發生爭執。

翻查資料，葉子祈今年2月於維景灣畔派發利事封時亦沒有戴口罩。（葉子祈FB圖片）

城巴﹕車長勸乘客戴口罩遭拒絕遂報警

警方表示，昨午約6時接獲報案，指一名男子於一巴士上未有佩戴口罩，懷疑違反第599I章。人員接報到場，發現該名男子已妥善戴回口罩，人員遂向該名27歲男姓葉男子發出口頭警告。案件列作投訴。警方續指，要防止疫情擴散，除了執法，市民自律亦非常重要。警方呼籲市民遵守規例，並提醒身邊人守法，在目前公共衞生面臨威脅的時候，共同為抗疫工作努力。

城巴回覆事件指，昨日約下午6時，一輛往蘇屋方向的新巴796C號線巴士駛經將軍澳隧道時，有上層乘客向車長表示有乘客沒有佩戴口罩。車長將巴士駛至將軍澳隧道巴士轉乘站停下，勸籲該名乘客佩戴口罩但遭拒絕，遂通知公司及報警處理。

根據第599I章，任何人在登上公共交通工具時，或在身處公共交通工具上時須一直佩戴口罩，不適用於有合法權限或合理辯解不佩戴口罩的人，包括該人因身體上或精神上的疾病、損害或殘疾，而不能戴上、佩戴或除下口罩；或該人戴上、佩戴或除下口罩，會對該人帶來嚴重困擾。