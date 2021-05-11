《大紀元》記者何文田寓所外被黑衣人以壘球棍毆傷　送院治理

撰文： 凌逸德 最後更新日期： 2021-05-11 14:44

《大紀元時報》記者遇襲，今（11日）上午11時許，警方接報一名女子在何文田牧愛街38號被人以壘球棍毆傷大脾。遇襲記者梁珍表示被一名年約40歲、身材瘦削、全身黑衣的男子棍毆，「眼神好兇狠，無講任何嘢就對我腳打，一分鐘之內就打完。」她呼救並報警。警方將案件列作「襲擊」，正追緝兇徒。

「（壘球棍）長過我隻手，打咗約10棍，見到我腳已經腫晒。」遇襲記者梁珍表示今（11日）上午11時許離開何文田寓所，在牧愛街路德會包美達社區中心附近被一名全身黑衣男子，持壘球棍毆傷腳部。兇徒其後登上黑色平治私家車逃去。她呼叫「有人打我」，並立即報警，梁形容兇徒「佢眼神好兇狠，瘦既唔高既，兇神惡煞短頭髮」，行兇時間約1分鐘內，造成她腳部約5處腫傷。

她批評施襲者「用下三流手法恐嚇我哋，（警方）唔可以俾呢啲罪案發生，希望警方盡快捉拿暴徒。」

警方表示上午11時41分接獲一名女子報案，指在何文田牧愛街38號被人以壘球棍毆傷大脾，事主其後被送往伊利沙伯醫院治理，將案件列作「襲擊」處理。

上月4漢闖大紀元印刷廠揮鐵錘毀印刷機

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承印《大紀元時報》、位於荃灣一間印刷廠4月12日凌晨遭4名大漢硬闖刑事毀壞，以鐵錘擊毀印刷機及多個電腦螢幕後，大撒石屎碎石，荃灣警區反黑組正進查調查，暫時未有人被捕。香港大紀元發聲明稱印刷廠近年五度被破壞，發言人稱作為獨立媒體會繼續堅持。香港記者協會亦發聲明強烈譴責針對傳媒的破壞行為。