網傳3男穿疑似警察制服不雅片　兩同居男被捕　揭電腦藏逾4千片段

撰文： 魯嘉裕 陳浩然 最後更新日期： 2021-05-11 18:22

日前網上流傳一段片段，3名身穿疑似警察制服的男子進行不雅動作，包括疑似口交及性交舉止。警方昨天（10日）在元朗區拘捕2名分別40及45歲的同居男子，涉嫌「發布淫褻物品」、「管有虛假文書」、「處理贓物」、「管有攻擊性武器」及「擅用警察制服」，其中一男子為片中人。警方指，於其單位內檢獲多件疑似警察制服及通訊機、手扣、警棍等裝備，其中警察制服仿真度頗高，有機會屬失物。 據了解，警方從檢獲的電腦中發現逾4千段不雅影片，其中涉及警察制服的片段達雙位數。

網罪科科技罪案組高級督察劉震宇交代案情。（陳浩然攝）

網罪科科技罪案組高級督察劉震宇表示，警方今年4月尾發現有人於社交平台發佈一段淫褻影片，片中3名男子身穿警察制服進行性行為。劉震宇指影片內容嘔心、令觀眾感不安，亦嚴重影響警隊聲譽。警方經調查及情報分析，鎖定兩名本地男子懷疑參與製作或發佈影片，昨日（10日）網罪科展開拘捕行動，係元朗一單位拘捕該兩男，他們分別為40及45歲。

警方於其家中搜出多件疑似警察制服及裝備，包括通訊機、手扣、警棍、模型槍，及一張偽造委任證。另外現場亦搜出5部手提電話、一部電腦及一個外置硬盤。劉震宇指電子器材中存有大量色情影片，包括涉案淫褻短片，據調查相信短片早於2012年製成，片中3人並非警務人員，而被捕兩人為同居朋友，報稱無業及保險業，其中一人為片段中人。他們現正扣留調查，警方不排除會有更多人被捕。據了解，警方從檢獲的電腦中發現逾4千段不雅影片，其中涉及警察制服的片段達雙位數。

警：制服有機會屬失物

被問到被捕人士犯案動機，劉震宇相信涉案行為是性癖好，透過身穿疑似警制服進行性行為以獲得性滿足，劉稱案中檢獲的警察制服仿真度頗高，警方正調查其真偽，有機會屬於失物，而其他證物包括伸縮警棍及手扣並非警方裝備，懷疑從不同途徑如網購平台購入。

劉震宇呼籲發布淫褻物品、藏有假證、攻擊性武器或冒充警務人員等屬嚴重非法行為，根據香港法例第390 章《淫褻及不雅物品管制條例》第21條，發布淫褻物品，一經定罪最高可判罰款100萬元同監禁3年；藏有攻擊性武器亦可能觸犯《簡易程序治罪條例》第228章第17條，違例者最高可判監禁2年。最後，藏有假委任證亦有可能違反香港法例第200章 《刑事罪行條例》 第75條 管有虛假文書既罪行，一經定罪，可判監禁14年。市民切勿以身試法。