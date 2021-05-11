呂明才中學男生課室內摔倒女教師　校友校董：去年因課堂安排導致

撰文： 魯嘉裕 最後更新日期： 2021-05-11 21:22

網上今（11日）流傳一段課堂內男學生將女教師摔倒的片段，片中一名身型高大的男學生欲拉開課室門離開，女教師站於門前阻止，被男學生拉扯衣服摔跌在地。 擔任聖公會呂明才中學校友校董的南區區議員嚴駿豪於Facebook指，事發於去年10月，同學與老師就課堂安排有意見，後來情緒失控引致事件，校方已作調查及跟進，希望公眾別作不明所以的指責。

全長約35秒的片段中，一名身型高大的男學生背書包、手持書本等欲離開課室，一名女教師站於門前擋其去路，男學生仍不斷嘗試拉開課室門，女教師稱「你行埋一邊我畀你走」，惟男生未有聽從，再拉扯女教師衣服稱「行開呀！」，其後將她摔跌在地。男生企圖離開時，再被門外另一名女教師喝止。跌倒的女教師亦再站起上前協助。

擔任校友校董的南區區議員嚴駿豪晚上於Facebook專頁交代事件。（嚴駿豪Facebook截圖）

校友校董：同學與老師就課堂安排有意見

擔任聖公會呂明才中學校友校董的南區區議員嚴駿豪，晚上於Facebook專頁交代事件的來龍去脈，指事發於去年10月，同學與老師就課堂安排有意見，後來情緒失控引致事件。事發後老師已即時向校方報告，校方即時啟動危機處理機制，由校董會成立專責小組調查於去年11月完成，並作出一系列跟進工作，嚴指同學、家人及老師都同意事件已告一段落。

嚴駿豪指，有關片段上月開始在網絡流傳，為保障同學、老師及學校，校方向警方備案。嚴駿豪又指，同學之前是沒有操行品德問題的同學，老師也一直不是被同學討厭的老師，希望公眾不要再將片段傳開，或作不明所以的指責。

教育局：學校已按機制跟進

教育局表示，去年底接獲學校報告，得悉學校已按其訓輔機制作出跟進，以協助有關學生明白過錯及改善行為，並支援有關教師。局方會繼續與校方保持緊密聯絡，提供適切的支援。

警方發言人指，香港仔警署於去年11月23日接獲區內一名學校任職的女教師報案，指她在去年10月28日曾在校內與一名男學生發生爭執和衝突。報案人要求警方為此事備案，並在與校方商討後，表示校方會跟進事件，無需警方協助。事件列作「求警協助」。