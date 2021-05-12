鄧炳強：指派O記調查　無收蔡展鵬辭職消息　不影響國安處工作

撰文： 凌逸德 最後更新日期： 2021-05-12 19:23

香港警務處國家安全處首任處長、警務處高級助理處長蔡展鵬，因涉光顧無牌按摩店，現正休假接受調查。今（12日）早開始灣仔警總外有大批傳媒等候。消息指，蔡展鵬將不會留任現有崗位。 警務處處長鄧炳強今午交代事件，他確認警方正調查蔡展鵬，警方指派有組織及三合會調查科（O記）正作出調查，目的是確保調查為公平公正及深入，又指事件不會影響國安處工作。消息指，O記會直接向鄧炳強匯報調查進展。鄧炳強又表示自己不會辭職，「可能好多人好想我辭職，因為覺得我正義」，稱如他有缺失會據條例承擔，又稱無收到蔡展鵬辭職的消息。

警務處處長鄧炳強今午於警察總部會見傳媒。（余睿菁攝）

警務處處長鄧炳強下午會見傳媒，原表示案件涉及一名高級警員，因調查期間不便透露，惟被傳媒追問下，終確認被調查警員為蔡展鵬，鄧指警方指派有組織及三合會調查科作出調查，目的是確保調查為公平公正及深入。鄧炳強指蔡展鵬正休假受查，不會執行工作，因其職業及案件分類，根據機制是交予公務員事務局審視。被問到蔡是否涉及刑事違法，鄧指正調查蔡的不當行為，事件在調查中，其他評論不適宜，又指至目前為止未收到他辭職的消息。

事隔一個月被揭發 稱有很多考慮因素

被問到事件是巡查時揭發或是舉報。鄧指，案件細節不便透露，自警方開始展開調查案件，蔡已開始休假。對於事件事隔一個月方由傳媒揭發，是否涉及隱瞞，鄧稱是否第一時間公布有很多考慮因素，今日與傳媒見面及回答問題，是最佳開誠布公的做法，至於會否因事件辭職，鄧炳強指「可能好多人好想我辭職，因為覺得我正義、處理國家安全令佢地無咗呢個空間，我唔會俾呢啲人有呢個機會，我會秉公辦理，如果事件入面有任何缺失，我會據條例承擔一切」。

被問會否延任 「到時睇情況」

另外被問是否要向國安公署及國安委交代事件，鄧炳強表示，今次是警隊內部調查，與其他單位無關係。被問到他與三名副處長明年退休，面對是次國安處震盪，個人會否延任，他稱警方有詳盡、完備的接班計劃，「到時睇情況，我正式退休日期係出年7月」，又指有機制及團隊審查候選人，不會因為其中一名同事有不當行為指控，令他們整體工作受到影響。至於是否擔心影響中央信任，他稱針對高級警務人員有不當行為的指控，對警隊會造成影響，但對工作特別是國家安全工作不會有影響。

消息：蔡展鵬將不會留任現有崗位

據了解，警方一個多月前進行掃黃行動期間，搜查一間無牌按摩店，蔡展鵬疑為其中一名顧客，他事後休假，接受調查。據悉，光顧無牌按摩店或不構成刑事罪行，但蔡展鵬的行為可能影響警隊聲譽及形象，或要面對紀律聆訊。消息指，蔡展鵬將不會留任現有崗位。

蔡展鵬屬未來「一哥」大熱。他於1995年加入警隊，任職督察；2014年晉升為高級警司，在保安部擔任單位指揮官；2017年6月，晉升為總警司，出任保安部副主管；2019年1月，擢升為助理處長，執掌保安部；2020年7月，進一步擢升為警務處高級助理處長，成為首任國家安全處處長。

蔡展鵬擁社會科學學士學位，並修畢人權法及公共政策與管理兩個碩士學位，多次遠赴內地和海外受訓，備受警隊栽培。2020年，蔡獲頒授香港警察卓越獎章。他亦是被美國制裁的官員之一。其後於今年3月，蔡展鵬向恒生銀行還清火炭豪宅御龍山單位按揭。