警多部門旺角反黑拘31人　包括兩名13歲及19歲搶劫傷人案疑犯

撰文： 鄧海興 最後更新日期： 2021-05-15 06:57

旺角警區刑事調查隊、反三合會行動組、特別職務隊、牌照課、警犬隊及機動部隊展開代號為「犁庭掃穴 （LEVINGTON）」反罪惡及反黑行動，打擊黑社會收入來源及遏止深夜暴力罪行。過去兩日（13至14日）搜查工廈及商業單位等18個地點，搗破毒窟、賭場及巡查多間娛樂埸所，最少拘捕19男12女（13至63歲），當中2名分別13歲及19歲男子，涉嫌與4月23日在區內發生的一宗「搶劫」、「刑事恐嚇」、「刑事毀壞」及「襲擊致造成實際身體傷害」案件有關。

其中於昨日（14日），警方在通菜街8號一單位搗破一毒窟，檢獲約33點2克懷疑海洛英、約1.6克懷疑「冰」毒、約8.9克懷疑大麻、約260粒懷疑咪達唑侖、一批懷疑吸食毒品工具及2張懷疑偽製紙幣等，毒品總市值約6.1萬元。姓李（42歲）本地女子，涉嫌「經營毒窟」、「販毒」及「管有偽製紙幣」被捕；9男3女（19至63歲）則涉嫌「吸食或注射毒品」被捕，當中包括4名非華裔男子、1名外籍男子及1名外籍女子；該名外籍男子同涉「未能出示身份文件」被捕，他與李婦正被扣查；其餘人士獲准保釋候查，6月下旬向警方報到。

另外，警方亦於新填地街一單位搗破懷疑賭場，姓蔡（36歲）女子涉嫌「經營賭博場所」被捕；5男4女（30至62歲）則涉嫌「在賭博場所內賭博」被捕。警方亦突擊搜查區內一間夜總會，姓林（52歲）女子涉嫌違反《預防及控制疾病（規定及指示）（業務及處所）規例》（第599F章）被捕；2男2女（28至47歲），則涉嫌「管有危險藥物」被捕。

同時為防疫情擴散，人員在區內巡查15間麻雀館、酒吧、桑拿及遊戲機中心等娛樂場所，1名男子涉嫌營運派對房間，涉嫌違反《預防及控制疾病(規定及指示)(業務及處所)規例》（第599F章）被捕；9名人士則涉嫌違反《預防及控制疾病（禁止羣組聚集）規例》（第599G章）被票控；另外，17人涉嫌違反《預防及控制疾病（規定及指示）（業務及處所規例》（第599F章）而被口頭警告。