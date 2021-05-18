屯門工廈開夜總會　15歲少女做三陪　警搗10間非法娛樂場拘137人

撰文： 黎靜珊 郭倩雯 最後更新日期： 2021-05-18 15:35

警方由今年3月開始展開「凌厲」行動，突擊搜查屯門區內10個位於工業大廈內的非法處所，包括9間無牌酒吧以及1間懷疑提供大麻水煙的娛樂場，拘捕137人分別涉嫌「販毒」、「藏毒」、「經營非法賭場」及「經營無牌酒吧」等罪名，年齡介乎15至73歲。其中19人未成年，最年輕的15歲少女懷疑擔任「駐場三陪」角色，負責陪唱、陪飲、陪食。 行動首次在屯門區工廠大廈單位發現8,000呎大型夜總會，相信黑幫分子覷準工廈租平，以600萬元豪裝吸引高消費顧客。據了解該夜總會由尖沙咀及屯門新義安投資。有警官透露大包廂一晚須超過10萬元，威士忌索價3萬元，坦言「唔係普通我同你可以去到嘅地方。」

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屯門警區助理指揮官（刑事）警司林慶璋表示疫情期間，由於酒吧、卡啦OK、夜場等持牌娛樂場所要暫時關閉，三合會分子企圖增加收入來源，在工業大廈內經營非法娛樂場所或非法活動。黑幫利用此類場所，吸引年輕人光顧，甚至提供毒品比青少年人吸食，藉此招攬他們入三合會。有見及此，屯門警區自今年年頭起展開一個代號「凌厲」反罪惡行動，打擊區內工業大廈嘅非法處所及活動、打擊三合會非法活動及收入來源，以及保護青少年，及早介入以防止他們參與非法活動。

「凌厲」行動中警方突擊搜查 10 個非法場所，拘捕及票控137名人士，年齡介乎 15 至 73歲，涉及多項罪名，包括販毒及藏毒、經營非法賭場及無牌酒吧。包括8男2女負責人，年齡介乎19歲至54歲，他們涉嫌販毒、經營無牌酒吧、無牌售賣酒類飲品、經營賭博場所及違反《預防及控制疾病（規定及指示）（業務及處所）規例》（第599F章）。

另外，工廈單位內75男52女（包括12名未成年少女及7名未成年少男，年齡分別為15至17歲），年齡介乎15至73歲，則涉嫌藏毒、在沒有領有酒牌的處所飲酒、在非法賭場賭博被捕。被捕男女亦涉嫌違反《預防及控制疾病（禁止羣組聚集）條例》（第599G章），人員遂向他們發出定額罰款通知書。

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工廈非法處所掩人耳目 日間時裝店晚上變無牌酒吧

屯門警區刑事總督察武少禧表示，被搗破的10間非法處所包括有毒品供應的大型夜總會、大麻水煙場、無牌酒吧、的士高、派對房間、賭博場所甚至毒窟。單位大部份以不同形式掩人耳目，日間是時裝店、晚上變身為無牌酒吧，或者在大廈水牌和門口標示心靈治療中心、紅酒貿易公司、私人會所等，統統「掛羊頭賣狗肉」。而且只招待預約客：「佢哋唔會立亂招呼生面口嘅客人，全部都係要經過熟客嘅介紹，講出暗號，負責人先會開門比佢哋進入。」

另外，黑幫分子會用「蠱惑」方法與警方「鬥智鬥力」，例如假裝上鎖，負責人安裝一把特製的鎖頭在鐵閘外面，試圖令警方以為單位已經上鎖，裏面沒有人，但其實鎖頭只是掩飾作用，不是連住鐵閘。另外不法分子亦利用科技，將可以連接手機的無線閉路電視鏡頭，放在街道上隱蔽地方，利用鏡頭監察附近環境，只要懷疑警察進入大廈，就會馬上鎖上所有單位大門，並且關掉音樂，逃避警方追查。

警方亦發現非法場所經營者安排「睇水仔」，在場所附近街道徘徊，只要發現懷疑警察在街道就會馬上「通水」，安排客人分批離開。其中警方搗破的一個無牌酒吧，設有一個隱藏閣樓，當破門而入時，其中６名酒客匿藏在閣樓，並用棉被遮蓋身體，以為可以逃避警方拘捕。

為防止噪音惹來投訴，不法分子都在室內安裝專業隔音棉，安裝多重木門、鐵門、卷閘，試圖增加警方執法難度。警方行動時大部份場所都需要使用破門工具方可進入。武少禧強調黑幫分子用種種自以為足以掩人耳目方法，其實經警方深入偵察，詭計一早已被識破，指「同所有嘅罪案一樣，如果唔想負刑責，唯一嘅方法就係唔好犯法。」



警方強調，無牌賣酒屬嚴重罪行，一經定罪最高可判罰款100萬元及監禁2年，而市民於無領取牌照的地方飲酒，亦屬違法，一經定罪，最高可判罰款2千元。另外，販毒屬嚴重罪行，根據《危險藥物條例》，一經定罪，最高可判處罰款500萬元及終身監禁，警方呼籲市民切勿以身試法。警方呼籲市民顧己及人，應嚴格遵守《預防及控制疾病條例》，以協助控制疫情及減低病毒在社區傳播的風險。

▼▼「凌厲」行動執法情況▼▼

以毒品吸引年青人

武少禧表示在場所內檢獲共123.9克懷疑可卡因及氯胺酮、94克大麻精及大麻花、7粒搖頭丸，亦都發現用獨立包裝濕紙巾掩飾及收藏、俗稱「Happy 粉」的興奮劑，，檢獲毒品市值約16萬元，警方會追查毒品源頭。

警員亦檢獲約2,000罐啤酒、23瓶烈酒、34瓶其他酒類飲品及一批音響器材。檢獲的酒類總值約15萬元。所有被捕男女已獲准保釋候查，須於6月下旬向警方報到。

行動中在屯門區工廠大廈單位內首次發現，黑幫分子租用咗工廠大廈全層共8000呎單位，花費600萬元裝修成一個豪華大型夜總會，提供毒品予客人。此夜總會有大型接待處、9個包間，每間面積大概500至2000呎，員工休息室，形容「呢種規模嘅夜場係近年少見嘅。」調查得知此夜總會今年4月份正式開始營業，仍有花牌在夜場門口，相信行動已經重重打擊黑社會收入來源。

警方亦留意到一些無牌酒吧負責人以免費酒水及毒品，吸引未成年少女、女大學生駐場，目的是吸引更多男顧客光顧。被捕少女疑負責陪唱、陪飲、陪食，暫時未有證據顯示是有組織地招募。夜總會消費高昂，最貴的2000呎包廂超過10萬元一晚，大威士忌3萬元一支，坦言「唔係普通我同你可以去到嘅地方。」場內猶如會所旗艦店，設貴賓簽到簿，令客人有賓至如歸的感覺。

警方關注毒品及年青人罪行

屯門警區行動主任黃棟濱總督察指出透過「跨部門」合作，就其他違規事項繼續調查及執法，以及同其他持分者，合力為青少年被捕人提供支援服務，減低重犯機會。屯門警區主動聯絡地政總署、屋宇署及消防處等部門，就非法處所違規改建、違反地契用途及違反消防安全建築物條例進行轉介，確保該單位遵從及符合相關法例。

另外，如果發現任何器材可能涉嫌違反「版權條例」，例如：載有侵權歌曲卡拉OK播放系統，個案亦會轉介海關相關部門跟進。 警方亦相關業主及租客進行刑事調查，深入調查他們有否參與該物業的非法活動，並且告知他們身為業主、租客相關法律責任，馬上停止不法分子繼續租用單位。

另外，行動中有19名未成年人士被捕，屯門警區會積極轉介他們予青少年保護團體，希望被捕青少年可以盡早接受適當社區支援服務計劃，提升守法意識，灌輸正確價值觀，減低重犯機會。尤其涉案的未成年少女， 黃棟濱指雖然初步調查未有進一步涉及性罪行，但擔心她們底線愈來愈低，可幸今次行動辨識到她們，會與家人合作，提升被捕少女守法意識。

警方相信是次大規模行動已成功打擊屯門區工廠大廈非法處所及活動。警方重申，打擊三合會罪行為警務處處長之首要行動項目之一。警方會繼續展開以情報為主導的行動，積極打擊三合會非法收入來源及其活動，以遏止三合會犯罪活動。

警方強調，無牌賣酒屬嚴重罪行，一經定罪最高可判罰款100萬元及監禁兩年，而市民於無領取牌照的地方飲酒，亦屬違法，一經定罪，最高可判罰款2,000元。另外，販毒屬嚴重罪行，根據《危險藥物條例》，一經定罪，最高可判處罰款500萬元及終身監禁，警方呼籲市民切勿以身試法。

警方呼籲市民顧己及人，應嚴格遵守《預防及控制疾病條例》，以協助控制疫情及減低病毒在社區傳播的風險。