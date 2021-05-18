「搵快錢」誘賣銀行戶口洗黑錢　警破詐騙集團拘10人

撰文： 朱雅霜 林振華 最後更新日期： 2021-05-18 20:54

警方本月破獲兩宗串謀詐騙及洗黑錢案，詐騙集團透過傳銷電話稱提供「搵快錢」機會或協助申請低息貨款，誘使參與者提供個人戶口作傀儡戶口洗黑錢，「工作」期間要求他們逗留在酒店，並交出手提電話、身份證及銀行卡密碼等。警方日前於旺角兩間酒店拘捕10人，包括6名集團主腦及4名提供傀儡戶口的參與者。

旺角警區總督察刑事調查隊第10隊主管蘇穎純表示，警方本月破獲兩宗串謀詐騙及洗黑錢案，於旺角兩間酒店拘捕10人，包括6名集團主腦及4名提供傀儡戶口的參與者。（林振華攝）

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旺角警區刑事調查隊第10隊主管蘇穎純督察表示，兩案發生在本月初及中旬，有參與者接獲傳銷電話，稱提供「搵快錢」機會，或可以協助申請低息貸款計劃，誘使參與者開設或售賣個人戶口，作為不法分子傀儡戶口。詐騙集團指示參與者在「工作」期間在酒店房逗留，並告知其戶口會作洗黑錢用途，參與者需要交出手提電話、身份證及銀行卡帳戶及密碼，詐騙集團其後操控參與者戶口作收取騙款及洗黑錢用途。

警方經深入調查及情報分析後，於上周六及本周一（5月15日及17日）在旺角區兩間酒店房搗破犯罪集團，以涉嫌串謀詐騙及處理已知道或相信為代表從可公訴罪行的得益的財產（俗稱「洗黑錢」），拘捕6名男子及4名女子，介乎18至61歲，包括6名集團主腦及4名提供傀儡戶口的參與者，部分人有黑社會背景，並檢獲11部手提電話、14張不同銀行提供卡、1部懷疑用作網上轉帳手提電腦。案件仍在調查中，涉案人仍被扣留調查，不排除有更多人被捕。

蘇穎純稱，14個銀行卡戶口由不同人持有，案件涉及金額仍在調查中，而參與者的報酬由數千至數萬元不等，視乎提供的戶口數字及逗留酒店房間的時間而定，當中是否涉及禁錮成份仍待調查。