黃店桔梗去年涉店內藏伸縮棍、頭盔　「踢保」2負責人再被拘控2罪

撰文： 凌逸德 最後更新日期： 2021-05-20 22:05

警方去年12月突擊巡查旺角砵蘭街黃店「桔梗」，店內檢獲伸縮棍、頭盔等物品，2名男負責人涉嫌「管有違禁武器」及「藏有工具可作非法用途」被捕，其後拒保候查。至本周一（17）「桔梗」於Facebook專頁表示負責人收到警方電話預約，將會到旺角警署落案拘捕。 警方表示經進一步調查後，今日（20日）再拘捕該兩名男子，他們合共被控一項「藏有攻擊性武器」罪及一項「藏有工具可作非法用途」罪，案件將於下周五（28日）在西九龍裁判法院提堂。

事發於去年12月4日，大批警員巡查位於砵蘭街160號的黃店食肆「桔梗」近4小時，其後檢獲1支懷疑伸縮棍、15個頭盔、1個盾牌、15個防毒面罩及2件反光背心、3個護目鏡及一些印有標語的橫額。兩名分別為25歲姓沈及29歲姓王男子涉嫌「管有違禁武器」及「藏有工具可作非法用途」被捕，獲准保釋候查。警方其後指行動為巡查旺角區一帶地舖及樓上酒吧或酒牌食肆，於巡查該酒牌處所期間發現有關物品。

事隔5個月，「桔梗」Facebook專頁周一（17）表示負責人收到警方電話預約，需於周二到旺角警署落案拘捕。帖文指出本年2月時兩名負責人已就有關案件「踢保」，並和交出店內閉路電視，強調沒有新證據證明警方檢取的物品屬於店舖負責人或店舖，形容警方行動「無理」，對此深感遺憾。