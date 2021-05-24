陳璟輝八仙嶺失蹤　七旬母憂心　胞姊：細佬孝順　盼行山人士幫眼

撰文： 黎靜珊 最後更新日期： 2021-05-24 16:19

33歲陳璟輝周日（23日）上午獨自到八仙嶺行山，至同日深夜時份下落不明。七旬母親感擔心報警，警方、消防、飛行服務隊等救援人員通宵搜救未果，今日繼續行動。胞姊Angela接受《香港01》訪問表示，弟弟為人孝順，與家人關係好，年邁母親十分憂心，希望行山人士幫幫眼，如發現陳璟輝蹤跡可以聯絡家人或警方。她指至今暫未發現屬於弟弟的物品或其影蹤。

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今早民安隊、消防員、警方在大埔洞梓童軍中心集合，搜索犬、攀山拯救專隊亦出動，現場下起大雨。飛行服務隊直升機，前往八仙嶺一帶山峰上空盤旋搜索。

陳璟輝上午8時45分離家CCTV畫面曝光，其身高約1.6米，身穿淺藍色背心、灰色短褲、綠色腰包。據了解，事主陳璟輝與70餘歲母親同住，周日上午9時左右出發，獨自前往八仙嶺行山，並向家人提及會於晚上7時左右回家。期間事主曾以WhatsApp聯絡母親，並於上午11時30分向母親傳送一張風景相，據悉相片為前往仙姑峰的山路上拍攝。事主的手提電話訊號，最後發出位置亦大約為圖中八仙嶺一帶山峰。惟事主最終並未有準時回家，更失去聯絡，WhatsApp最後上線時間為當日中午12時14分。

警方指33歲陳璟輝昨日（23日）上午約9時於馬鞍山鞍駿街11號福安花園寓所最後露面後便告失蹤，其家人同日向警方報案。他身高約1.6米，體重約70公斤，中等身材，圓面型，黃皮膚及蓄短黑髮。他最後露面時身穿淺藍色背心、灰色短褲及攜有一個綠色腰包。

任何人士如曾見過或有事主的消息，請致電3661 3610與調查人員或任何一間警署聯絡。