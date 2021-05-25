撰文： 彭愷欣 鄧詠中 陳浩然 楊婉婷 最後更新日期： 2021-05-25 23:00

東涌滿東邨一對年輕男女被揭倒斃單位內，警方相信事件涉及情殺。該對22歲的男女前年透過網上打機群組結識，相談甚歡成為朋友。女死者於上周六（22日）應對方邀請到旺角打機後不知所終，家人苦尋無果，昨日報警求助。至今晨（26日）警方接獲一名女子報案，指擔心其男友人發生意外，人員趕至滿順樓一單位破門入屋，揭發該對男女倒斃屋內，相信已死去一段時間，男子以尼龍繩上吊，女子則頸有捏痕、雙手曾被捆綁。警方查問女報案人及檢查由男死者所寫的遺書後，相信他近日因生活不開心而有輕生念頭，正調查兩名死者的關係。

男死者遺體由仵工舁送殮房。（陳浩然攝）

據了解，男死者姓蕭22歲，任職兼職廚師。案發單位面積200餘呎，男死者是戶主，與母親同住，惟近日母親因私人事務暫時搬出單位，目前只有男死者獨居上址。女死者陳欣琪，亦是22歲，家住青衣區，目前在專上學院讀書。

大嶼山警區助理指揮官（刑事）徐展鵬總督察表示，今日上午11時半，一名21歲女報案人到達滿順樓探望一名失聯一段時間的男性友人，她拍門不獲回應，由於擔心男友人有自殺傾向，於是報警求助。警方及消防到場破門入屋，當時單位內開了冷氣，人員發現一名男子以尼龍繩在上址廁所內上吊，失去知覺，另外屋內大廳一張床上亦發現一名女子昏迷，救護人員到場證實兩人已沒有生命跡象。警方封鎖涉事單位進行調查。下午2時許，死者家屬到場了解情況，有人悲傷落淚。

男女死者為機友 4日前同往旺角打機

警方調查得知，兩人於2019年在網上打機群組結識，其後成為朋友並交換聯絡方法。上周六，女死者離開住所，應男友人邀約到旺角一間遊戲機中心玩樂。由於女死者一直沒有回家，家人擔心其安全，遂於昨日（24日）向警方報告一宗失蹤人口，直至今日揭發女死者為該名失蹤人士。

女死者頸有捏痕 雙手有捆綁痕跡

根據法醫檢驗，初步發現兩名死者身上皆有屍斑，估計已死去一段時間。法醫初步相信男死者以尼龍繩上吊致死，身上沒有其他明顯傷痕；而女死者衣著完好及齊整，頸部有疑被人捏過的傷痕，雙手亦有捆綁痕跡，懷疑曾被男子襲擊，初步沒有被性侵的跡象。現場未有檢獲兇器，但檢獲相信是男死者所寫的遺書，內容提及生活不開心及有輕生念頭。警方翻查死者資料，他過往不曾涉及自殺事件，惟他早前曾向報案的女友人傾電話，曾透露近日生活不開心及討論自殺事項，但沒有談及情殺。

警方初步調查後不排除情殺，現階段相信案件不涉及第三者，兩名死者的死因有待剖屍確認。警方亦正調查兩死者在社交媒體的溝通紀錄，以釐定兩人關係。大嶼山警區重案組正積極調查案件，案件列作兇殺及自殺處理。

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