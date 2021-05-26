「海港sir」警司陳凱港涉呃按揭貸款被捕　已遭停職今獲保釋

撰文： 凌逸德 最後更新日期： 2021-05-26 11:04

人稱「海港Sir」的沙田警區助理指揮官陳凱港與其一名47歲女友人，昨日（25日）涉嫌串謀詐騙被捕，有指兩人於2019年向兩間本地銀行提供虛假文件及資料，以獲取按揭貸款。警方今（26日）早上表示，「海港Sir」已被停職，被捕男女已獲准保釋候查，須於6月下旬向警方報到。

警方昨日稱，新界南總區刑事部經深入調查及徵詢律政司意見後，拘捕一名50歲男警務人員及一名47歲本地女子，涉嫌串謀詐騙。調查顯示，兩人於2019年向兩間本地銀行提供虛假文件及資料，以獲取按揭貸款。

陳凱港人稱「海港sir」，其微博「@海港SirHabaSir」粉絲數目已達21萬，猶如「網紅」。他曾以「香港警察」名義向武漢市第一人民醫院捐贈520個口罩，字條上印有「向堅守崗位的香港醫護人員致敬」及「海港及一班有心人敬贈」。警員在未經許可下，不得以警隊名義作出任何捐贈行為，他因事被訓示。

陳凱港去年被傳媒揭發其有份投資的「小王子」和「王子商城」，售賣含氯己定成份、但未向衞生署註冊的藥膏。陳其後向涉事媒體發律師信，指自己僅為該品牌的捐贈者和生活幫助者，不是該公司的註冊股東，聲稱報導內容失實，要求移除涉事的文章並在7天內刊登道歉文章。