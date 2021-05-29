丈夫氹「假離婚」真拋棄　少婦失兒子撫養權　自強奮鬥終逆轉勝

撰文： 鄧栢良 黃偉民 最後更新日期： 2021-05-29 00:00

相識相伴廿載的枕邊人，有一日以生意不景、瀕臨破產為由，突然提出「假離婚」以便轉移資產，眼中只有丈夫、兒子及家庭的穎怡（化名）聽後雖猶豫不決，但始終難抵丈夫苦苦哀求，終答應簽紙離婚及放棄兒子撫養權。豈知穎怡事後發現丈夫有外遇，思疑丈夫刻意部署離婚。 此後丈夫甚少歸家，「假離婚」竟弄假成真。丈夫更欲搶走兒子，不讓母子見面。有一次穎怡被丈夫指控襲擊，因而惹上官非。穎怡坦言：「佢（丈夫）有第三者，唔要我係好閒，點解要咁（做）？」穎怡其後參加香港基督教女青年會舉辦的免費法律講座，得知自己的法律權利，決心爭取兒子撫養權。在女青年會的情緒支援及律師的協助下，穎怡取得兒子的共同管養安排，現時一星期有一半時間可以與兒子相處，終可陪伴愛兒成長。

穎怡（化名）與前夫是中學同班同學，自中三起相戀，一直相親相愛。二人拍拖14年後，覺得感情穩定，便決定結婚，一切來得順理成章。穎怡婚後辭去秘書工作，並誕下一子，自此專心相夫教子，將人生完全奉獻給家庭。而丈夫的生意開始上軌道，家境日漸優渥，穎怡形容當時丈夫不時換新車，由最初駕駛的日本車，慢慢轉駕賓士、保時捷及林寶堅尼。如果一切順遂，穎怡應該會過著現實版童話故事的生活。

聲稱生意瀕臨破產 丈夫建議「假離婚」轉移資產

但人生的變奏總是突如其來。有一日丈夫突然向穎怡透露，公司生意不景兼被稅務局查稅，或有可能面臨破產，於是提出與穎怡「假離婚」以便轉移資產，甚至要求穎怡放棄兒子的撫養權，加快離婚程序。穎怡聽畢這個計劃，內心猶豫不決，但丈夫三番四次強調簽紙離婚只是形式，二人仍會同住及照顧兒子，「有一下佢（丈夫）跪咗喺到講：『你真係要幫我啊，唔幫我就死啦』。」出於對丈夫的信任，也為了幫丈夫渡過難關，她答應丈夫到律師樓簽字。穎怡還記得辦理離婚手續的那天，丈夫還駕車載她與兒子出外用膳，一切與平日無異。

豈知「假離婚」後，穎怡有一次無意中發現丈夫手機內有一批奇怪的相片，相中丈夫與一名女子在摩天輪內十指緊扣，狀甚親暱。穎怡心頭一沉，開始懷疑丈夫一直有外遇，並思疑此事與「假離婚」有關，於是質問丈夫。丈夫矢口否認，反指是女方死纏，二人關係早已一刀兩斷，並著穎怡放心。穎怡雖心存芥蒂，但仍選擇相信及原諒丈夫。

遭丈夫指控襲擊 無辜惹上官非 認罪守行為兩年

惟丈夫自此以生意繁忙為由，甚少歸家過夜，其間夫家竟然總動員到穎怡的住所，欲帶走當時年僅3歲的兒子，最終弄致報警收場，此事令穎怡心寒，更加懷疑「假離婚」是丈夫刻意部署。「搶仔」事件發生不久，穎怡的兒子生病，丈夫表示會回家探望兒子，豈知他入屋後突然從樓梯跳下來便離家。穎怡目睹整個過程不明所以，詎料當晚就有警員上門，指控她襲擊丈夫，強行帶走其子並即場拘捕她，隨後控告她襲擊罪。由於穎怡婚後沒有工作，積蓄不多，生活開支一直依靠丈夫。為此她徵詢律師意見，對方指如沒錢打官司，認罪會較易處理。穎怡無可奈何，唯有承認襲擊罪，最終准以簽保守行為兩年，不留案底。

然而認罪的決定卻有手尾跟，丈夫以此為由拒絕讓穎怡探望兒子。剛失婚的穎怡惹上官非，又失去兒子的撫養權，令她心痛欲絕——多年來為家庭勞心勞力，竟換來如此結局。穎怡憶述過往的慘況，不禁流淚，她自言不是一個死纏爛打的人，直言：「其實佢（丈夫）有第三者，唔要我係好閒，點解要咁（做）？」

自強奮鬥重投職場 終逆轉勝取共同管養權

當穎怡萬念俱灰下，參加了香港基督教女青年會舉辦的一個免費法律講座，從而了解到自己的法律權利，遂生起了爭取兒子撫養權的念頭。在女青年會的支援及律師的協助下，穎怡決定重投職場，因為一份正職及穩定的收入，對爭取撫養權有莫大的幫助。穎恰坦言，重投職場不容易適應，但爭取撫養權是她人生最大的原動力，她不斷寄信搵工，終找到一份文職工作。幾經爭取，穎怡終成功爭取到兒子的共同管養安排，現時一星期有一半時間可以與兒子相處。

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香港基督教女青年會社區工作幹事黃建昭指，女青年會不時舉辦免費法律講座，讓婦女了解有關自身的法律權益，而該會透過法律諮詢服務，每年大約接觸到150名需要求助的婦女。黃續指，以穎怡個案為例，女青年會的「自強同學會」同路人支援網絡能提供不少支援，例如有相同遭遇的姊妹會分享過往的經歷，勉勵同樣處於逆境的婦女互助自強，當中設有「活出新天地」女性自強課程，鼓勵婦女個人增值，展開新生等。

此外，女青年會亦舉辦各類型的工作坊，如邀請輔導員、治療師等提供專業服務；又籌辦親子活動讓婦女帶同子女參加。而穎怡早前亦帶同兒子參與夏令營、製作蘿蔔糕等活動，現時她有空也會擔任義工，繼續支援其他同路人。

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