昂船洲火煙霧傳遍西九龍　多宗誤報火警　石籬邨近百居民疏散

撰文： 魯嘉裕 林振華 余睿菁 陳傲淇 最後更新日期： 2021-06-02 23:20

昂船洲附近海面一艘躉船今午（2日）懷疑因金屬廢料起火冒煙，火警燒至晚上10時仍未救熄，濃煙更傳遍西九龍各處，美孚、深水埗、長沙灣及葵涌一帶均煙霧瀰漫，有居民表示煙霧帶有燒膠味相當刺鼻，亦因煙霧彌漫，不少巿民誤以為發生火警紛紛報警。其中葵涌於一小時內更接獲最少12宗懷疑火警冒煙及異味報案，包括石籬邨石籬（二）邨石華樓，近百居民以為發生火警疏散到地下，最後證實火警為虛驚一場。

今日（2日）下午5時許，消防接報昂船洲附近海面一艘躉船，懷疑有金屬廢料起火冒煙，濃煙席捲半空，多人見狀報案，消防出動四條喉及一隊煙帽隊灌救，火警至晚上10時許仍未救熄，事件中暫無人受傷。

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惟火警傳出煙霧一直隨風飄至西九龍一帶，有網民於美孚、深水埗、長沙灣至旺角等範圍，均拍得煙霧瀰漫的照片，又指聞到濃烈剌鼻的煙味及燒膠味。其中至晚上9時許，葵涌於一小時內更接獲最少12宗懷疑火警冒煙及異味報案，包括石籬（二）邨石華樓，警方於9時16分接報上址一單位發生火警，惟警方及消防到場並無發現。

警方於9時16分接報石籬（二）邨石華樓一單位發生火警，惟警方及消防到場並無發現。（網民Tomtom Fong圖片）

大批市民自行疏散到地下。（區議員林紹輝Facebook直播圖片）

葵青區議員林紹輝進行網上直播，片段顯示，石華樓及石佳樓街坊都受濃煙影響，近數十名居民疏散到大廈地下，林紹輝呼籲在場市民不用擔心，解釋煙味是由昂船洲事故傳來。

消防處：近岸居民可暫時關閉門窗

消防處發言人指，於今日（2日）下午5時26分接報，指青衣以南海面一艘貨船上，有金屬廢料起火冒出燶煙。消防處派出多艘消防船隻，曾動用四座滅火輪水炮、一條滅火喉及一隊煙帽隊灌救。滅火行動仍在進行中。附近地區近岸的居民或會受隨風飄散的煙霧和氣味影響，居民可暫時關閉門窗，並保持鎮定。