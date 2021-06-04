撰文： 彭愷欣 馮國良 余睿菁 最後更新日期： 2021-06-04 18:54

沙田有校巴失控撞壆，飛彈橫越行車線、花槽後衝落單車徑，造成24人傷，包括逾20名學童。今（4日）午1時許，肇事校巴駛至沙田大涌橋路52號、近富豪花園對開時失控衝落單車徑，當時校巴上除了司機外，亦載有55名小學生及一名保母，車上學生受驚大哭，熱心市民上前協助拯救。 警方經初步調查發現，涉事路口路面標誌只准右轉，校巴司機懷疑沒有依照右轉標記而直駛向前，導致意外發生，警方稍後會拘捕校巴司機危險駕駛。慶幸意外中受傷學童傷勢較輕，因他們坐車時均有扣上安全帶。

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消防及警方於下午4時就交通意外交代詳情。消防指，車禍中涉及一輛校巴、一輛私家車及一輛輕型貨車，意外中校巴衝落城門河旁的單車徑，巴士上有一名司機、一名保母及55名學童，司機受傷骨折，需要消防員協助離開車廂，他送院時清醒，而保母及部分學童則受傷及受驚，由消防員協助敷治傷口及安撫情緒。而被波及的私家車及輕型貨車司機、乘客沒有受傷。意外中共有24名傷者，消防出動了81名消防及救護同事。

意外中消防調派14輛救護車，一輛流動傷者治療車、一輛輔助醫療裝備車、一輛快速應變急救車以及兩輛急救電單車到場。救護人員到場後為傷者進行分流，以及初步治療，24名傷者由救護車分別送往威爾斯親王醫院、廣華醫院及那打素醫院治理，當中大部分受傷學童的傷勢為撞傷、擦傷及受驚，其中校巴司機傷勢較為嚴重，出現骨折情況。

事發時所有學童均有扣上安全帶

警方指，事發時車上有55名年齡介乎6至13歲的小學生、以及一名保母及一名司機，警方經初步調查，懷疑校巴司機沒有遵守路面標誌而肇事，當時路面標誌標示只准右轉，惟校巴司機沒有依照右轉標記，而直駛向前，導致意外發生。警方將就事件作進一步調查，包括調查各位駕駛者的身體狀況、司機駕駛態度、車輛維修及安全情況，現時案件交由新界南交通調查組第三隊跟進，若有人目擊交通意外過程，請致電3661 1359 與相關部門聯絡。

警方稱，慶幸交通意外中所有學童傷勢輕，經初步調查，相信所有學童當時在車上有扣上安全帶。

網上有事發一刻車CAM片段流出，見到校巴疑失控撞壆，路壆如跳台般令校巴彈起，再衝落單車徑。