沙田校巴疑失控衝落單車徑　車上55學生受驚　24人受傷

撰文： 彭愷欣 馮國良 余睿菁 最後更新日期： 2021-06-04 17:06

沙田有校巴衝落單車徑，車上學生受驚大哭。今（4日）午1時許，沙田大涌橋路52號、近富豪花園對開，有一輛校巴疑失控撞壆，再衝落單車徑位置，意外中波及另一輛私家車。事發時校巴上載有55名小學生，年齡介乎6至13歲，以及司機和保母。意外中共有24名傷者，包括兩名司機及22名學童。由於學童皆配戴安全帶，大部分人均受輕傷，包括擦傷及撞傷等，其中校巴司機傷勢較為嚴重，有骨折情況。全部傷者由救護車送往威爾斯親王醫院、廣華醫院及那打素醫院治理，警方及消防接報到場。

網上有事發一刻的車Cam片段流出，見到校巴疑失控撞壆，路壆如跳台般令校巴彈起，再衝落單車徑。

校巴衝落單車徑始停下，路邊植物被撞毀散落一地，目測數十名穿校服的學生被救出，坐在路邊，片段中有學生痛哭，並指「好驚」。

現場所見，校巴撞毀一燈柱及路欄，再飛彈起橫越3條行車線後，越過花槽撞冧大樹後餘勢仍未了，再衝落單車徑才停下，校巴車頭嚴重被撞毀。

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熱心市民上前協助學童

被校巴波及的寶馬私家車司機潘先生稱，當時他在快線行駛中，突然間被一輛車撞及推前，再望時見到涉事校巴已衝落單車徑，當時校巴上的學生驚慌失措，由校工帶落車，另外大批途人見狀立即上前幫忙。

有目擊事發一刻的貨車司機余小姐稱，事發時她正在燈位等燈，突然涉事校巴很快衝出來，疑失控撞到路欄，再撞到左邊一輛寶馬私家車，「佢飛過我架車嘅時候，啲沙石飛晒上我架車到，你諗下有幾快，咁跟住佢就衝咗落山。」貨車司機稱自己好驚，「我依家都仲好驚，過咗成個鐘。」但知道涉事校巴車上載有好多學生，好多途人上前幫忙，余小姐亦上前幫忙，見到不少學生擦傷，幸沒有受重傷，很多熱心市民亦帶同膠布到場協助學生。

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車上的學生為沙田浸信會呂明才小學學生，該校陳副校長回覆指，今日學校放學後，總共有55名小一至小六的學生乘坐校巴返家。而校巴於下午1時開出，惟其後在大涌橋路發生意外，學校校長、老師及輔導員得悉事件後，即時趕往現場及醫院了解學生傷勢、穩定學生情緒及聯絡家長。陳副校長指，現場所見所有學生均清醒，傷勢並無大礙，主要是擦傷、扭傷等，最終有22名學生送往威爾斯親王醫院、廣華醫院及那打素醫院治理。至於涉事司機一直為學校駕駛校巴，但其他資料如駕駛校巴多少年則要向校巴公司了解。