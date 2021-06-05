幫手搵人︱74歲退休裁判官譚俠侃失蹤逾3日　警方呼籲提供消息

74歲退休裁判官譚俠侃，本周四（3日）凌晨4時15分，離開沙田九肚山寓所後便告失蹤後，其家人心急如焚，同日向警方報案及在網上廣發尋人啟示。

今早（5日）譚俠侃的姪女接受《香港01》訪問指，譚俠侃早前因心臟病入院，曾留醫ICU（深切治療部）10天，擔心他受藥物影響致神志不清。家屬指，譚先生素來有晨運的習慣，一大清早離家，從九肚山走至城門河附近，約3至4小時後便回家。惟失蹤當日，閉路電視拍攝他凌晨4時15分離開寓所，至早上7時抵達沙田銀禧花園行人天橋便音訊全無。

家屬續指， 譚俠侃退休近18年，一直享受退休生活。譚退休後，不時相約朋友聚會或打麻雀，有時跟妻子外出晨運散步，惟近年身體抱恙，早排更因心臟問題出入醫院。自6月3日譚先生失蹤後，家人憂心忡忡。近日有熱心人自發組成義工隊到九肚山、馬鞍山梅子林、大圍及城門河一帶搜索，希望盡快尋回譚俠侃。