幫手搵人︱74歲退休裁判官譚俠侃失蹤逾3日　警方呼籲提供消息

撰文：郭倩雯
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74歲退休裁判官譚俠侃，本周四（3日）凌晨4時15分，離開沙田九肚山寓所後便告失蹤後，其家人心急如焚，同日向警方報案及在網上廣發尋人啟示。
今早（5日）譚俠侃的姪女接受《香港01》訪問指，譚俠侃早前因心臟病入院，曾留醫ICU（深切治療部）10天，擔心他受藥物影響致神志不清。家屬指，譚先生素來有晨運的習慣，一大清早離家，從九肚山走至城門河附近，約3至4小時後便回家。惟失蹤當日，閉路電視拍攝他凌晨4時15分離開寓所，至早上7時抵達沙田銀禧花園行人天橋便音訊全無。
家屬續指， 譚俠侃退休近18年，一直享受退休生活。譚退休後，不時相約朋友聚會或打麻雀，有時跟妻子外出晨運散步，惟近年身體抱恙，早排更因心臟問題出入醫院。自6月3日譚先生失蹤後，家人憂心忡忡。近日有熱心人自發組成義工隊到九肚山、馬鞍山梅子林、大圍及城門河一帶搜索，希望盡快尋回譚俠侃。
失蹤男子資料：
姓名：譚俠侃
年齡：74歲
身形：高約1.65米、體重約65公斤、中等身材、方面型、黃皮膚及蓄短灰白髮
最後露面衣著：白色短袖上衣、黑色短褲及黑色拖鞋
警方呼籲市民提供譚俠侃的消息，任何人如有他的消息或曾見過他，請致電36611173、97574653或電郵至rmpu-nts-2@police.gov.hk與新界南總區失蹤人口調查組，或與任何一間警署聯絡。