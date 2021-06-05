譚俠侃失蹤｜女兒憶父木屋區長大　發憤圖強任法官　退休後享天倫

撰文： 邵沛琳 最後更新日期： 2021-06-05 19:36

74歲退休裁判官譚俠侃，失蹤逾3日仍下落不明。譚俠侃的大女Rachel今午（5日）越洋接受《香港01》訪問指，父親有典型的獅子山精神，在木屋區長大，未有因貧窮而放棄人生，憑着堅毅不屈的精神終捱出頭，成為法官及公務員服務市民近30年。18年前他卸下法官身份，與家人共渡天倫之樂，惟至近年身體欠佳。 Rachel表示，父親失蹤前一日曾離家出走，家人於沙田九肚山寓所停車場尋回他，怎料至周三（3日）凌晨他再次失蹤，連日來家人心急尋找譚俠侃，身在外國的Rachel及妹妹準備回港協助家人。Rachel指對於爸爸失蹤，媽媽大感內疚，終日以淚洗臉。她希望政府可以盡力協助尋人，不要放過任何線索，亦感謝廣大市民組義工團尋人。

74歲退休裁判官譚俠侃失蹤逾3日，目前仍杳無音訊。今午（5日）譚俠侃的大女Rachel接受《香港01》專訪稱，自父親失蹤後，母親因自責未有留意父親離開寓所，終日以淚洗臉、飽受自責的煎熬，而身在美國的Rachel及其身在澳洲的妹妹，目前已經準備回港，雖然疫情下需要隔離，但希望盡快協助家人尋人及安慰身在香港的母親。

「爸爸係典型嘅獅子山精神，我好proud of（引以為傲）爸爸，不屈不撓發憤向上。」Rachel表示，他們一家四口自幼幸福快樂，在她心中爸爸除了是一家之主，更為兩姊妹樹立「努力上進」的榜樣。她稱，爸爸年幼時家境欠佳，與10多名兄弟姊妹在木屋區長大，但他未有因貧窮的生活環境而放棄人生。

女兒憶父木屋區長大 任公務員近30年

Rachel續指，父親為家中長子，年幼時已背負家庭壓力，肩負起照顧弟妹的重擔，仍不忘讀書自我增值，更每日背誦英文字典，只望出人頭地、令家人過上更好的生活，「我好記得爸爸同我講過，細個屋企唔太適合溫書，佢會去啟德機場讀書。」

譚俠侃憑着堅毅的精神，終出人頭地，畢業後投身政府工作，擔任公務員服務市民近30年，由社會福利官起步，至擔任檢察官及裁判官，她形容父親為人正面，多年來家中亦有不少感謝信。至18年前，勞碌多年的譚俠侃，卸下法官身份正式退休，與家人共渡天倫之樂，閒時與妻子行山飲茶及與朋友共聚，更喜歡與由外國回來的孫兒飲茶閒逛。

譚近年身體欠佳 失蹤前一日曾離家

惟好景不常，近年譚俠侃的身體狀況大不如前，20年前因心臟問題曾接受通波仔手術。他的雙眼分別有青光眼及近500度近視，其中一隻耳仔更需要用助聽器。早前，他更因為心臟病入院，留醫深切治療部近10天，家人曾擔心他受藥物影響致神志不清。

Rachel指，爸爸失蹤前一日（即6月2日）曾離家出走，獨自在沙田九肚山寓所停車場流連。其後，Rachel的媽媽到停車場尋獲父親，不過怎樣叫他的名字都沒有回應，直至家傭到場稱﹕「阿Sir返去喇！」父親才回過神來，對此家人皆憂心不已，詎料至周三（3日）他失去蹤影。

譚失蹤後妻內疚不已 終日以淚洗臉

周三凌晨4時許，Rachel的媽媽於房內睡覺，其間隱約聽到丈夫離開寓所，她醒來後才發現丈夫不知所終，家人立即報警。從閉路電視片段中發現，身穿單薄衣物的譚俠侃，於凌晨約4時15分獨自離家，Rachel稱﹕「媽媽每日都好內疚，日日情緒都唔穩定。」

熱心人組義工團搜索 Rachel「香港人同舟共濟」

「每日嘅等待都係煎熬！」Rachel聲淚俱下，指作為一個失蹤人士的家屬，她感到無比的痛心，很擔心爸爸的安危。她聲音顫抖地說：「我唔知爸爸去咗邊，而呢件事（長者失蹤）可以發生喺任何一個老人家身上，成個香港好多老人家都走失。」時間一分一秒流逝，家人心急如焚，她期盼警方及消防等搜救隊伍協助早日尋回譚俠侃，又指任何一個閉路電視片段及線索對家屬非常重要，希望各方提供消息。

自譚俠侃失蹤的消息傳開後，不少網民紛紛轉載有關報道，更有熱心人自組義工隊到九肚山、馬鞍山梅子林、大圍及城門河一帶搜索，Rachel感謝素未謀面的熱心人士的幫忙，「香港人同舟共濟，多謝大家嘅幫忙，好感動，好多香港人都好善良。」同時提醒大家要注意自身安全。

失蹤男子資料： 姓名：譚俠侃 年齡：74歲 身形：高約1.65米、體重約65公斤、中等身材、方面型、黃皮膚及蓄短灰白髮 最後露面衣著：白色短袖上衣、黑色短褲及黑色拖鞋

警方呼籲市民提供譚俠侃的消息，任何人如有他的消息或曾見過他，請致電36611173、97574653或電郵至rmpu-nts-2@police.gov.hk與新界南總區失蹤人口調查組，或與任何一間警署聯絡。