柴灣宏德居「黑洞」升降機嚇煞住戶　管理處貼通告解釋原因

撰文： 楊婉婷 彭愷欣 最後更新日期： 2021-06-07 21:36

樓齡39年的柴灣宏德居，上周五（4日）出現恐怖「黑洞」𨋢，德祿樓其中一部𨋢的一扇外門離奇打開，有住客驚見漆黑一片的𨋢槽，直言稍不留心便恐墮𨋢槽，後果不堪設想。雖然升降機於故障當晚已完成維修，但有住戶認為升降機安全存隱憂，管理處卻沒有張貼通告交代事件。《香港01》訪問目擊「黑洞」的住戶蔡先生並作出報導，管理處周日終張貼告示通知住戶，稱承辦商於事發當日已搶修故障的L4升降機，發現故障原因為「負責升降門之威也斷掉」，周日凌晨承辦商亦有再派員調查事故。 升降機雖已恢復運作，惟蔡先生仍擔心同類事故再生，稱日後搭𨋢亦會加倍小心。

目擊「黑洞」𨋢的蔡先生憶述，上周五（4日）準備乘搭涉事升降機時，驚見其中一扇外門打開，露出升降機槽及外門一些電線，與此同時見到升降機廂在高層徐徐下降，到達其樓層時內門兩度打開，他察覺有異，立即叫𨋢內的人離開，並通知管理處。

早前有其他住戶受訪時指升降機經常故障，且維修需時，甚少會即日完成維修，而今次承辦商人員即日晚上已更換斷裂的威也，蔡先生稱是次的處理算快，但對事件仍猶有餘悸。問及會否擔心再有同類故障或更嚴重的問題，他直言「梗係擔心啦」，日後亦會加倍小心。

蔡先生解釋，宏德居的問題多多，管理公司每兩年換一間，而業主立案法團因內部競爭激烈，換了很多委員，故屋苑不少問題積壓下來無從解決。他續指，宏德居除了升降機問題外，亦有其他問題，例如大業主拖欠停車場管理費，指因計算有問題而拒欠，但法團已無錢，要小業要自掏腰包夾錢打官司，否則要夾錢交欠款；大維修亦拖了多年，「未做大維修之前，時常無鹹水同無淡水。有晚返到屋企無得沖涼。」直至政府出信稱要「釘契」才安排大維修。屋苑剛剛已完成大維修，但最終只維修外牆，大堂、升降機等並無翻新，幸供水恢復正常。

對於屋苑問題多多，蔡先生稱無可奈何，因該區是老人區，要「開工搵食」的住戶未必有時間理會屋苑事務，憶起昔日宏德居全盛時期時，他慨嘆：「宏德居以前好威㗎，樓下又有酒樓又有泳池。依家真係無人理」。