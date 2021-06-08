練馬師告東尼大哥告忠明　吐露港跑步陷昏迷命危

撰文： 凌逸德 最後更新日期： 2021-06-08 21:49

一名67歲外籍男子昨晨（7日）於大埔吐露港公路跑步時暈倒，昏迷送院搶救後仍然危殆。據了解，該名外籍男子為練馬師告東尼的大哥告忠明（Gerald Cruz，Gerry），記者致電其中國籍太太了解情況，對方顯得憂心忡忡，僅稱「依家好煩」，不欲與傳媒多談。

事發於昨晨9時55分，告忠明於大埔吐露港公路近海景山莊對開跑步時暈倒，一名男途人及一名踩單車途經上址的醫生，先後替男事主急救及進行心肺復蘇（CPR）急救。救護車將他送往大埔那打素醫院救治。告忠明留醫深切治療部，情況仍然危殆。

據了解，告忠明為葡萄牙裔香港人，在港出生，是四兄弟姐妹的長兄。他的父親告魯士、二弟告達理及三弟告東尼皆為馬圈名人，他年輕時曾有機會加入馬圈，但最終選擇移居加拿大，並在當地大學畢業，直至80年代回流香港，並在至2011年他與中國籍太太結婚，育有一名現年9歲兒子。告忠明沒有追隨父親的步伐投身馬圈，旁人認為其成就不及兩名弟弟，但他7年前接受樂華長跑會訪問時指沒有後悔當時的決定，亦對兩名弟弟的成就感到光榮。

而告忠明本身的運動才華亦不容忽視，他指自己就讀喇沙書院時是一名田徑短跑好手，100公尺可跑出12秒正的成績，經常參加學界比賽。後來他由加拿大回流香港，每日清晨都會起床練跑，亦有參加馬拉松比賽，並於2000年成為樂華會會友，到上海、廈門、台北、倫敦等地跑馬拉松。近年他成家立室後，抽較多時間照顧家庭及妻兒，較少再參加比賽。