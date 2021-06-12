賢學思政兩人被捕　發言人：今晚暫停所有街站、不以組織名義舉行

撰文：凌逸德
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學生組織「賢學思政」召集人王逸戰及發言人黃沅琳，昨日（11日）涉嫌煽惑他人參與非法集結、宣傳或公布未經批准集結被捕。「賢學思政」今午於（12日）召開記者會，該組織秘書長陳枳森指，被捕兩人已錄取口供，有機會今晚獲釋，不過他不清楚兩人獲釋後去向。
賢學思政於6月9日在Facebook專頁發文指今日在旺角舉行街站，被警方指違法及拘捕兩人，陳枳森指，有關活動原定以街站方式進行，包括派文宣、傳單及開咪，主題為「身土不二，烽煙再起」，從沒提及有關集結之事，組織亦無意於今日煽動或策劃任何集會。他續稱，賢學思政今晚將不會以組織名義舉行任何活動，並指將以個人身份表達信念，但未有交代以甚麼方式進行、有多少名成員參與。
對於警方指控「賢學思政」的帖文有意煽動或公布任何集會的意圖，並作出拘捕行動，陳指，有關帖文以學術角度出發，從而探討公民義務，並且回顧2019年的示威情況。
學生組織「賢學思政」召集人王逸戰及發言人黃沅琳，昨日（11日）先後被警方拘捕，罪名為涉嫌煽惑他人參與非法集結、宣傳或公布未經批准集結。據了解，王逸戰昨晨於東涌被捕，並被扣留在北大嶼山警署，而黃沅琳下午於荔枝角被捕。資料顯示，賢學思政於今月9日在Facebook專頁帖文，指於6.12兩周年晚上7時，將會在旺角設街站。
昨日（11日）警方交代案情時指，有關人士於社交平台宣傳及呼籲市民在6月12日到旺角及銅鑼灣進行未經批准集結，並展示社交平台的帖文及影片截圖，指內容涉及煽動武力。記者問及警方展示的截圖於網上發布已有一段時間，與明日活動無關，警方是否會追蹤有關組織過去的帖文。網絡安全及科技罪案調查科科技罪案組警司譚威信指出，一些舊帖文至今存在，不論舊帖文於何時發布，但仍涉嫌煽動他人於集結中使用武力。