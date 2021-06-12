賢學思政兩人被捕　發言人：今晚暫停所有街站、不以組織名義舉行

學生組織「賢學思政」召集人王逸戰及發言人黃沅琳，昨日（11日）涉嫌煽惑他人參與非法集結、宣傳或公布未經批准集結被捕。「賢學思政」今午於（12日）召開記者會，該組織秘書長陳枳森指，被捕兩人已錄取口供，有機會今晚獲釋，不過他不清楚兩人獲釋後去向。

賢學思政於6月9日在Facebook專頁發文指今日在旺角舉行街站，被警方指違法及拘捕兩人，陳枳森指，有關活動原定以街站方式進行，包括派文宣、傳單及開咪，主題為「身土不二，烽煙再起」，從沒提及有關集結之事，組織亦無意於今日煽動或策劃任何集會。他續稱，賢學思政今晚將不會以組織名義舉行任何活動，並指將以個人身份表達信念，但未有交代以甚麼方式進行、有多少名成員參與。

對於警方指控「賢學思政」的帖文有意煽動或公布任何集會的意圖，並作出拘捕行動，陳指，有關帖文以學術角度出發，從而探討公民義務，並且回顧2019年的示威情況。