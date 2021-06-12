6.12兩周年｜警旺角重兵戒備截查街站　譴責黑衣人垃圾桶堵路

撰文： 凌逸德 最後更新日期： 2021-06-12 21:12

今日為6.12兩周年，有人於社交平台號召市民到銅鑼灣及旺角等地點聚集，警方早前評估形勢後，初步部署約1,500名警力戒備。下午5時許，警方在「賢學思政」原定舉行旺角街站一帶駐重兵戒備，以防再有6月4日當日發生的混亂情況，現場可見，曾任警察公共關係科、現為機動部隊警司的高振邦，亦有帶隊於旺角戒備。 警方亦在「香港警察」Facebook專頁發文譴責堵路行為，指下午約4時，旺角登打士街近花園街處有數名黑衣人用垃圾桶和雜物堵路，造成現場交通一度擠塞，警員迅速到場並清理路障，回復現場交通。 警方晚上再度發文，指晚上7時左右，旺角亞皆老街、奶路臣街和花園街附近分別有不法之徒繼續無視公共秩序，在行人路上推倒雜物，意圖擾亂社會安寧，行為極不負責任。警方警告示威者不要挑戰法律，立即停止違法行為。警方會繼續在現場保持戒備，如有人違法，定必果斷執法。

警方指有黑衣人於旺角用垃圾堆及雜物堵路。（警方facebook引用網上圖片）

警方於facebook發文重申，參與未經批准的集結有機會違反《公安條例》下的「參與未經批准集結罪」，一經定罪最高可被判處監禁5年；宣傳或公布未經批准集結最高可判處監禁12個月。此外，參與有關活動亦可能違反《預防及控制疾病（禁止羣組聚集）規例》（第599G章）（即「限聚令」）訂明的進行受禁羣組聚集的相關罪行。

警方呼籲市民不要參與未經批准的公眾活動，不要以身試法。警方會繼續加強巡邏，並會嚴正執法。

警方晚上再發文，指旺角亞皆老街、奶路臣街和花園街附近分別有不法之徒繼續無視公共秩序，在行人路上推倒雜物。（警方Facebook圖片）

旺角天橋街站違限聚令被票控

另外，賢學思政兩名成員昨日（11日）涉嫌煽惑他人參與非法集結、宣傳或公布未經批准集結被捕。記者昨日於警方記者會時曾提問，指如果今日有其他組織擺街站是否屬違法，警方未有正面回應，僅指賢學思政的帖文有鼓吹他人於集結中使用武力，不能與擺街站一概而論。

而今日下午5時許，有其他組織舉行的街站違反限聚令獲票控。醫管局員工陣線及職工盟於旺角天橋擺設街站，多名警員到場截查及拉起橙帶圍封，並以違反599G票控在場人士。職工盟教育幹事鄧建華表示，過去數個月職工盟在天橋以不同議題擺街站，不曾見過警方如此嚴陣以待，指今日警方將相隔數米的街站義工集合一起，以防疫條例為藉口，阻止他們擺街站，認為警方在進入六月後打壓愈來愈嚴重。醫管局員工陣線副主席羅卓堯亦指當時在場人士相隔2至3米派發傳單，仍被發限聚令告票，認為政府及警方用防疫條例打壓擺街站的自由。

晚上7時許，學聯與嶺南大學學生會亦於旺角道天橋擺街站，不足5分鐘已有警員到場，其後更有40至50人增援及戒備。至晚上8時許，警方拉起橙帶及截查街站4名男女，其後放行。晚上近9時，街站成員宣讀聲明後，收走物品離開。

學聯代表會主席郭維表示，警方先後兩次警告他們有機會干犯599G限聚令，亦指他們廣播內容有可能有煽動成份，惟他認為只是講真相。由於他們只有4人，未獲發告票，故會繼續擺街站。

嶺南大學學生會代表則指，擺街站是為了提醒市民兩年前的事件。警方截查時曾向他們表示，如果他們繼續街站，有機會被票控，又指他們的廣播有機會干犯煽動成份的罪行，估計是因為提及抗爭及裝備自己等內容。