屯門巿廣場命案｜男子墮樓亡　揭妻倒臥單位送院不治

撰文： 鄧詠中 黎靜珊 最後更新日期： 2021-06-14 15:57

屯門發生自殺及謀殺案，今（14日）凌晨3時許警方接報屯順街1號屯門市廣場住宅位置，一名66歲姓梁男子從高處墮下死亡。警員到場調查，在涉事單位內發現梁男60歲姓符妻子奄奄一息。救護車將女子送院搶救，惜最終不治。 現場為屯門市廣場一期四座一高層單位，大批探員到場調查，警方將案件列作自殺及謀殺處理。

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警方指正調查今日（6月14日）在青山發生的一宗謀殺及自殺案，案中一名66歲姓梁男子及其60歲姓符妻子死亡。

凌晨約3時40分，警方接獲一名途人報案，指一名男子倒臥屯順街一號平台，懷疑他從高處墮下。警員趕赴現場，發現該名66歲男子身體多處受傷，他在現場被證實死亡。人員其後發現其60歲妻子倒臥在屯順街一號一單位內，她頸部受傷，昏迷被送往屯門醫院治理，於上午5時25分被證實死亡。

初步調查顯示，該名66歲男子於單位內襲擊其妻子後，從該單位墮下。警方在單位內檢獲一把刀，懷疑與案有關。警方稍後將安排驗屍，以確定兩人死因。屯門警區重案組正調查案件。

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