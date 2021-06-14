屯門巿廣場命案｜66歲男疑刀殺妻後墮樓亡　警列謀殺及自殺案

撰文： 鄧詠中 黎靜珊 蔡正邦 最後更新日期： 2021-06-14 16:30

屯門市廣場倫常命案，今（14日）凌晨3時許一名66歲姓梁男子從高處墮下死亡，警員到場調查，在涉事單位內發現60歲姓符女子奄奄一息。救護員將女子送院搶救，惜最終不治。現場為屯門市廣場四座一高層單位，兩名死者為夫妻關係，女死者被發現倒臥睡床、頸上、面上及下唇分別有10厘米、2.5厘米及5厘米刀傷。警員在女死者旁邊發現一把菜刀，相信她在睡夢中遇襲。 警方將案件列作謀殺及自殺案處理，交由屯門警區重案組接手調查。

警方指正調查今日（6月14日）在青山發生的一宗謀殺及自殺案，案中一名66歲姓梁男子及其60歲姓符妻子死亡。屯門警區助理指揮官（刑事）警司林慶璋講述案情，指男女死者為夫婦關係，男死者無業，女死者任職公務員。二人2016年起租住涉事屯門市廣場單位，沒有兒女，結婚40年關係向來恩愛，無家庭暴力紀錄，最近亦無特別衝突。

林慶璋補充，女死者當時仰臥在雙人床上，頸部喉嚨位置有10厘米刀傷，面部有2.5厘米刀傷，下唇有5厘米刀傷。警員檢獲一把30厘米長菜刀，女死者臥在枕頭上，刀放在旁邊，相信女死者在睡夢中遇襲，突然受襲失去反抗能力。警方將循身體、精神健康、財務狀況等方向調查，暫未見特別之處，現場調查鄰居無聽到案發前有爭吵聲或噪音。被問到涉事單位鐵閘有關閉無上鎖、大門虛掩是否有可疑，林指初步相信戶主刻意為之，會調查死者生前活動。

凌晨約3時40分，警方接獲一名途人報案，指一名男子倒臥屯順街一號平台，懷疑他從高處墮下。警員趕赴現場，發現該名66歲男子身體多處受傷，他在現場被證實死亡。人員其後發現其60歲妻子倒臥在屯順街一號一單位內，她頸部受傷，昏迷被送往屯門醫院治理，於上午5時25分被證實死亡。

初步調查顯示，該名66歲男子於單位內襲擊其妻子後，從該單位墮下。警方在單位內檢獲一把刀，懷疑與案有關。警方稍後將安排驗屍，以確定兩人死因。屯門警區重案組正調查案件。

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