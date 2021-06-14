大涌橋路車禍｜小巴司機輝哥熟路有交帶　相識多年鄰居讚友善健談

撰文： 楊婉婷 王譯揚 林振華 最後更新日期： 2021-06-14 20:10

沙田大涌橋路昨日發生1死7傷奪命車禍，人稱「輝哥」的57歲小巴司機張志輝飛來橫禍，當場喪命。一名姓李的男同事表示，輝哥加入小巴公司十多年，中途曾離職，他熟悉涉事的803號路線及另一路線的路段，平日工作有交帶、駕車技術不俗。另一名自6歲起已認識輝哥的女鄰居指，輝哥為人友善及健談，會與鄰居打招呼，雖然有飲酒嗜好，但沒有影響鄰居，驚悉其噩耗後感到突然。

於大涌橋路車禍中喪命的57歲小巴司機張志輝。

輝哥昨午撞車後被拋離駕駛座，頭部疑被困於車身及路面之間，即使上前救人的熱心市民亦無能為力，最終輝哥命喪當場，遺體以綠色帳篷遮掩。至傍晚有多名親友趕至現場認屍，目賭輝哥的慘況後哀慟不已，一名女親友需由親友攙扶離開。事隔一日後正值端午節，但輝哥與家人已天人永隔，無緣一同過節，逾十名親友遂於今午帶同端午糉重回現場路祭，其間傷心痛哭、以紙巾抹淚，並互相擁抱扶持。

據了解，輝哥與胞妹及兩名姪兒同住於上水清河邨一單位，他亦有高齡父母需要照顧，突然遭逢橫禍，有親友坦言事件影響整個家庭。據小巴公司站長昨日於現場指，輝哥為全職司機，駕駛803線約兩年，平時甚少接獲投訴；而姓李男同事亦指輝哥加入公司十多年，中途曾離職一段時間，對803線十分熟悉，為人有交帶。

一名認識輝哥的女鄰居受訪時指，自己6歲時入住清河邨，當時輝哥已住在上址，至今她已出身，與輝哥相識十多年。她憶述，輝哥為人友善及健談，見到鄰居時會打招呼，雖然他好煙酒，偶然會飲多兩杯，較大聲說話，但從來沒有驚擾鄰居，她知悉輝哥遇事身故後亦感突然。

+ 2 + 2 + 2

▼▼大涌橋路私家車撞翻小巴．車Cam截圖▼▼