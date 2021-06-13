大涌橋路車禍｜沙田大涌橋路私家車撞翻綠Van　釀1死7傷

撰文： 鄧栢良 蔡正邦 鄧詠中 余睿菁 林振華 最後更新日期： 2021-06-14 11:23

沙田大涌橋路發生奪命車禍，導致1死7傷。一輛白色私家車今午（13日）沿沙田圍路往新城市廣場方向行駛，駛至大涌橋路交界時，攔腰撞向一輛沿大涌橋路往馬鞍山方向行駛的803號綠色專線小巴右邊車身。小巴被撞至向左翻側，59歲小巴男司機被拋出車外，困於小巴車身及路面之間，獲救出後當場證實不治；其餘6名小巴乘客及私家車女司機受傷送院。33歲女司機涉嫌危險駕駛引致他人死亡被捕。 警方表示，涉案兩車稍後會拖往汽車扣留中心作機件檢驗，包括小巴司機座位的安全帶是否運作正常。警方會循多方面調查，包括涉事司機駕駛態度、有無人違反交通燈號、有無人看錯燈號、有無扣好安全帶等。

沙田大涌橋路綠Van被私家車撞翻。（林朗天攝）

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小巴司機拋車外 困小巴及路面之間

意外中身亡的小巴司機姓張，現年57歲，事發時駕駛來往顯徑及利安的803號路線小巴。小巴站長表示，死者為全職司機，在公司工作約10年經驗，駕駛803線約兩年，平時甚少接獲投訴。事發時，司機剛駕駛今日第一轉車。

今日（13日）下午2時54分，一輛白色私家車沿沙田圍路中線往新城市廣場方向行駛，駛至大涌橋路交界時，俗稱「孭仔燈」的左轉箭嘴燈轉綠、紅綠燈仍為紅燈，白色私家車懷疑跟隨前車一同衝燈，惟在十字路口撞向一輛沿大涌橋路往馬鞍山方向行駛的綠色專線小巴右車身，導致其向左翻側，並滑行約10米。

消防處表示，接報後派出10輛消防車及9輛救護車，合共65名消防及救護人員處理。消防員於5分鐘後趕抵現場，發現一名小巴司機及一名小巴乘客被困小巴，其中司機被拋出車外後，頭部夾於車身及路面之間。消防員在到場後10分鐘後將被困人士救出，小巴司機由救護員判斷為明顯死亡。

救護人員經初步分流及處理後，發現尚有7名傷者，年齡介乎27至66歲的3男3女小巴乘客分別被送往那打素醫院及威爾斯親王醫院，其中兩人傷勢較嚴重，分別頭部受傷，以及背部、胸口及頸痛，但仍然清醒。涉事私家車有一名女司機及兩名男乘客，女司機報稱心口不適，由救護車送往威爾斯親王醫院。

目擊者﹕黑車先衝燈 白車尾隨並撞向小巴

目擊整個撞車過程的貨車司機林先生指，事發時先有一輛黑色私家車衝燈直駛向新城市廣場方向，尾隨的白色私家車亦跟隨前車衝燈，豈料卻撞上綠色專線小巴，綠Van被撞至翻側。另一名目擊者鄧先生則指，綠Van翻側後，小巴司機頭部疑被夾住重創，車上約6名乘客受傷。鄧先生續指，意外後白色私家車女司機事後激動。

現場所見，小巴車廂一片凌亂，乘客的雜物、玻璃碎片散落一地，車廂及地上均遺下血跡。而肇事私家車的車頭嚴重損毀，車頭安全氣袋彈出。交通警員檢查小巴司機遺體後，以綠色帳篷遮上，同時派員指揮交通及調查事故原因，並使用360度全景拍攝相機紀錄現場情況。

至傍晚6時許，小巴司機的親友到現場認屍，神情哀慟。一名女親友傷心欲絕，需由其他人左右攙扶離開。遺體其後由仵工舁走。而女司機在醫院經治理後，被警方帶走調查，其後涉嫌危險駕駛導致他人死亡被捕。

▼▼▼大涌橋路私家車撞翻小巴．車Cam截圖▼▼

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警方希望尋獲車Cam中黑色私家車作調查

新界南總區交通部特別調查隊第一隊主管陳浩文總督察表示，涉案兩車稍後會拖往汽車扣留中心作機件檢驗，包括小巴司機座位的安全帶是否運作正常。警方會循司機駕駛態度、有無人違反交通燈號、有無人看錯燈號、小巴司機有無扣好安全帶等方面作深入調查。至於有車Cam影片拍攝到一輛在涉事私家車前方的黑色私家車懷疑衝燈，陳指警方亦希望尋獲該私家車作進一步調查。警方將與運輸署合作索取事發時交通燈號的情況作進一步調查，同時會商討涉事路段的道路設計有無可改善的地方。

他呼籲，任何人留意到交通意外的發生，請聯絡新界南總區交通部特別調查隊第一隊，電話是3661 1300。他亦呼籲，任何車輛配備安全帶時，希望司機及乘客戴好安全帶，以防有意外發生。