操控外傭開戶洗黑錢　涉30宗網戀騙案　警拘集團14人捲款$1200萬

撰文： 蔡正邦 最後更新日期： 2021-06-21 17:18

警方偵破30宗網上情緣騙案拘捕14人，包括4名尼日利亞籍主腦和骨幹成員，以及10名傀儡戶口持有人，涉案金額超過1,200萬。10名傀儡戶口持有人當中有8名是在港工作的外傭。他們涉嫌干犯涉嫌「串謀處理已知道或相信為代表從可公訴罪行的得益的財產」（俗稱洗黑錢）、「串謀詐騙」及拒捕罪名等。 受害的30人分別2男28女，年齡介乎22至64歲，損失金額由1400元至240萬元不等。

警方商業罪案調查科警司劉啟鵬表示，警方今年3月起採取代號為「北斗」行動，發現很多外傭開立的本地銀行戶口牽涉網上詐騙案，成功鎖定一個非華裔犯罪集團，涉嫌操控外傭開立本地銀行戶口，接收及清洗黑錢。經過6月16至17日一連兩日行動，拘捕14名集團成員，包括1名主腦3名骨幹成員，以及10名傀儡戶口持有人，檢取150萬元以上現金。警方相信集團由2020年12月營運至今年6月，利用21個戶口，清洗1200萬元得益，至少牽涉30宗網上情緣騙案。

警方表示，4名尼日利亞籍男子，當中3名有香港身份證，一人持行街紙，年齡介乎35至42歲，為集團主腦及骨幹成員，分別在大角咀及銅鑼灣被捕。在兩名男子身上搜出屬於外傭的銀行卡，查探至主腦位於美麗都大厦公司地址後，檢取150萬元可疑現金。至於被捕10名傀儡戶口持有人，分別為1男9女，年齡介乎30至53歲，其中8人為外傭身份。14名被捕人士涉嫌干犯「串謀詐騙」、「串謀洗黑錢」及「拒補」罪名。

總督察黎偉俊指，經調查所得，相信此非華裔洗黑錢集團在自去年1月至今年6月，騙取30名港人金錢，分別為2男28女，年齡介乎22至64歲，職業多元化包括文員、專業人士、學生、家庭主婦、退休人士等，失款1400元至240萬元不等。最大一宗失款240萬元的是一名女士，騙案歷時10個月。

高級督察鄧國軒解釋集團運作，犯罪份子會招攬和誘使外傭開立本地銀行戶口。外傭將銀行卡及密碼交予骨幹成員，以換取幾百至幾千元回報。當騙款存入傀儡戶口後，骨幹成員用銀行卡從戶口以現金提款，交予主腦。主腦將現金存入公司戶口，再轉賬至不同地方，包括本地、內地或海外公司，以掩蓋黑錢非法來源。

鄧補充，網上情緣騙案由去年1月至4月的267宗，今年同期上升至517宗，上升超過一倍。涉款由去年同期8150萬元，今年同期上升至1.96億元，大幅上升140%。騙徒利用社交平台，與受害人迅速建立網上戀人關係，聲稱是來自歐美、東南亞工程師、跨國企業管理層等，以需現金周轉、貴重禮物清關費等理由騙財，得手後就立即取消戶口社交號碼、電郵地址等。

警方呼籲市民網上交友要謹慎，遇網友索取金錢不可輕易盡信，亦不應入錢到可疑戶口。警方重申，無論你用自己銀行戶口或將戶口提供給其他人作非法用途，均可能構成洗黑錢罪，一經定罪，最高刑罰可判處監禁14年及罰款500萬元，市民切勿以身試法。如有疑問，可致電24小時防騙易熱線18222。