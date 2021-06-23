「大耳窿」社交平台聘青年收數　誘學生穿校服淋紅油恐嚇

撰文： 楊嘉朗 林振華 最後更新日期： 2021-06-23 18:37

警方昨日（22日）搗破一個高利貸放數集團，拘捕19人，當中包括7名學生，年齡最細為14歲，部份被捕人為集團骨幹成員，涉及不同黑社會背景。警方指，涉事集團利用學生「搵快錢」的心態，招攬年青人進行非法收數活動，當中有學生穿校服去「債仔」處所淋紅油恐嚇。

東九龍總區刑事部警司張嘉豪指，警方經情報分析及深入調查後，鎖定一個活躍於東九龍半年的高利貸集團，該集團瞄準青少年「搵快錢」的心態，招攬年青人進行非法收數活動、及開設傀儡戶口清洗黑錢，警方揭有學生穿校服去「債仔」處所淋紅油恐嚇。



東九龍總區刑事部於昨晚清晨時份展開代號「百雷」的拘捕行動，搗破該高利貸放數集團，拘捕19人，包括15男4女，年齡介乎14歲至58歲，被捕人中有13名為青少年，其中7名為學生，部份被捕人任為高利貸集團骨幹成員，涉及不同黑社會背景，罪名包括洗黑錢、放高利貸、無牌放債、串謀刑事毁壞及串謀刑事恐嚇等，他們分別涉及23宗以非法手段的收數案件，行動仍然繼續，不排除會有更多人被捕，而部份被捕人士仍被扣留調查中。

「大耳窿」每次支付收數青年500至800 事後需影相作實

張嘉豪續指，該集團會透過社交媒體招攬收數成員，並透過推銷電話及社交媒體訊息誘使財困人士借貸，從中收取高昂的利息及手續費。當借貸人士冇力償還款項時，隻團會按每次支付500至800元的形式，安排收數成員，以非法手段向債仔追討欠債，收數成員犯案後亦需影相傳送至中介人作實。

借2,000每週還息約500 罰息高達50,000

段玉衡高級督察提到，高利貸集團提供少額借貸，每次借出2,000至3,000元，標榜過程快捷、免簽借貸文件，但要求借貸人提供身份證，住址及家人個人資料。借貸人需每週償還約500元的利息，要還清必須一筆過連本帶利還，段形容，當借貸人真的還清，集團又會以不同藉口宣稱借貸人違反協議，要求罰息，部份案件更高達50,000元，當借貸人及後無力償還，會開始收到不明來歷滋擾電話，慢慢行動會升級為屋企被淋紅油或恐嚇訊息。

非法收債活動2年增4倍 青年涉三合會案增逾2倍

根據警方資料，東九龍總區在2018至2020年期間， 非法收債活動有上升趨勢，被捕總人數由2018年的12人上升至2020年嘅63人，升幅超過4倍；被捕青少年既人數由2018年的2人升至2020年嘅15人，升幅超過6倍；被捕青少年比例由2018年嘅16%上升至2020年的23%，而今年頭5個月同2020年同期比較，被捕青少年比例更加由約23%上升至56%。

在2018至2020年期間，非法收債活動有上升趨勢。（林振華攝）

此外，青少年在干犯與三合會有關罪行有上升趨勢，數字由2018年嘅51宗上升至2020年的165宗，升幅超過2倍，而2020年同2018年比較，在傷人、嚴重毆打及自稱或身為三合會成員等罪行都錄得超過2倍的升幅，刑事毀壞則錄得超過8成既升幅。