香港仔南避風塘火｜雅濤閣居民聞巨響驚醒　區議員關注住家艇問題

撰文： 黎靜珊 最後更新日期： 2021-06-27 14:12

香港仔南避風塘三級火，牽涉30多艘船隻，至少16艘遊艇冒煙起火。毗連深灣道雅濤閣居民凌晨聽到爆炸聲驚醒，又聞到濃烈臭味，立即關好門窗。當區區議員指正就起火原因向民政署及警方查詢，會跟進打擊「住家艇」的成效，並了解避風塘管理問題，包括泊位限制等。

濃煙一直飄向深灣道一帶住宅，包括雅濤閣等，居民連先生拍攝到火燒連環船震撼場面。他向《香港01》表示，凌晨2時許聽到救護車聲響，不以為然就寢，隨即被爆炸聲驚醒。他目擊一艘遊艇起火後，「望住佢飄去第二架船著火，著咗成7至8隻船，同一排。」當消防救熄肇事船的火種時，該隻遊艇沉沒，但海面上有一灘起火中的油。冒火的油隨風飄向另外一排船，火警再起，一直蔓延至天光才救熄。

居民羅太表示「瞓瞓下聞到好臭，開窗見到已經燒咗一排船。」本來家中開冷氣感覺不到煙，不過聞到臭味，於是立即關窗。雖未有吸入濃煙不適，但火場一直傳出爆炸聲，羅太表示無法入睡，同時擔心熊熊大火影響居民。她聽到廣播呼籲避風塘一帶人士不要逗留。警方凌晨接獲兩宗報案，指於跑馬地區發現異味，經初步調查，相信與香港仔南避風塘火警有關。

而附近包玉剛游泳池亦受火警影響，池面充斥濃煙及灰燼，暫停開放以進行清潔。泳客只可使用更衣室，不可進入池面範圍。

當區區議員黃銳熺表示正就起火原因向民政署及警方查詢，會跟進打擊「住家艇」的成效。他指目前避風塘並無泊位限制，一直爭取擴闊避風塘，短期希望相關部門正視管理問題，例如設立泊位規則，既避免發生「火燒連環船」事故，又可把握「住家艇」情況。