呃求職者資料開戶洗黑錢逾5000萬　中港警方搗跨境犯罪集團拉13人

撰文： 郭倩雯 鄧詠中 最後更新日期： 2021-06-27 14:53

香港警方聯同內地執法部門搗破一個跨境犯罪集團﹐於兩地共拘捕13人，並凍結相關銀行戶口約港幣162萬元。該犯罪集團以「搵荀工」、「搵快錢」作招徠，要求求職者提交身份證相片，並將相關相片上傳至內地改圖網站，更改身份證資訊，以開設戶口洗黑錢。同時，集團經營非法賭博網站，賭客需將賭款存入指定戶口，不法分子即可透過傀儡戶口提走現金，由2019年6月至2021年4月，集團已處理約5300萬元的犯罪得益。

警方財富情報及調查科警司鄒祥有表示，該犯罪集團透過社交網站以「搵荀工」、「搵快錢」作招徠，要求求職者提交身份證相片作應徵之用，惟集團收到相片後不會安排工作給他們，反而將相關的身份證相片上傳至內地相片加工店，為相片改圖，例如修改身份證號碼。其後，犯罪集團利用上述改圖開設多個儲值工具戶口，用作洗黑錢及收取非法賭博金錢。

另一方面，犯罪集團經營非法賭博網站，透過社交網站及通訊軟件招攬賭客，以進行麻雀、撲克及百家樂等等的非法賭博。賭客需開啟網上賭博戶口，以港幣一元購入一積金的比例兌換賭博註碼，集團要求賭客將錢存入指定的支付工具。此外，集團亦招攬他人開設實體銀行戶口即傀儡戶口，並將非法獲得的賭款存入傀儡戶口，以清洗黑錢。

犯罪集團亦在火炭一工廠大廈單位內設置運作中心，處理偽造身份證過程、開設戶口、收取賭註及犯罪得益。透過集中及有效地處理相關的銀行戶口，快速地轉走犯罪得益，以掩飾資金流向，試圖逃避警方追查。其後，成員會從傀儡戶口提向現金，從而獲利。

香港警方拘捕12人 內地執法部門到河南拘捕1男

本周四至六（24至26日），香港警方財富情報及調查科搜查火炭一工廠大廈單位及多處住所，拘捕12人，包括9名男子及3名女子，年齡介乎20至42歲，他們涉嫌清洗黑錢、串謀洗黑錢、偽造虛假文書、串謀收受賭註等等。而內地執法部門則在昨（26日）到河南省一處所，拘捕一名29歲內地男子，涉嫌幫助訊息網路犯罪活動，現正被刑事拘留。警方表示，犯罪集團的主要成員已被拘捕，相信成功瓦解洗黑錢及非法賭博集團。

行動中，人員檢獲大量現金、電腦、電話卡、銀行卡及銀行文件戶口，並凍結被捕人士相關銀行戶口涉及約港幣約162萬元。

無合理理由借出戶口 或會觸犯串謀洗黑錢罪

財富情報及調查科總督察鄧凱彤稱，根據香港法例148章《賭博條例》，市民向收受賭博賭註者投註，即屬違法，首次被定罪最高可判入獄3個月及罰款10,000元；任何人從事非法收受賭註，最高可被判處罰款500萬港元及監禁7年；偽造虛假文書，一經定罪，最高可判處監禁14年。鄧指出，即使賭博網站不在香港，但任何人在香港參與，均會干犯相關賭博條例。

鄧續指，不法之徒可能以各種不同理由，向他人借出及購買銀行及增值支付工具戶口，作洗黑錢之用。惟市民沒有合理理由，借出或出售戶口，無論借用人或購買者是否認識，一旦戶口被用作洗黑錢用途，戶口持有人有可能觸犯串謀洗黑錢罪。根據香港法例第455章《有組織及嚴重罪行條例》，一經定罪，最高的刑罰是監禁14年，以及罰款500萬元。