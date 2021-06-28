7小時內本港經歷黃紅黑雨警告　紅隧巴士站現返工人潮

撰文： 彭愷欣 蔡正邦 馮國良 郭倩雯 黎靜珊 鄧詠中 最後更新日期： 2021-06-28 12:38

本港今日（28日）上午7小時內經歷了黃紅黑雨警告。天文台於今晨5時05分及5時55分，分別發出黃色及紅色暴雨警告信號，至早上8時20分發出黑色暴雨警告信號及雷暴警告，黑雨下天氣惡劣、雷電交加，惟至上午9時半，掛了黑雨逾一小時後，荃灣仍有地盤工人在隆隆雷聲、滂沱大雨下工作。另外，黑雨下本港多區出現出浸、塌樹、冧山泥等報告，當中大嶼山上長沙泳灘附近的斜坡突然山泥傾瀉，泥水滔滔不絕地湧入泳灘範圍，彷如一道巨型瀑布。 黑雨持續近3小時，至上午11時05分，天文台改發紅色暴雨警告信號，紅色暴雨警告生效約45分鐘，至上午11時45分，天文台改發黃色暴雨警告信號，打工一族陸續出門返工，紅磡海底隧道巴士站出現長長候車人龍。

【1230】天文台在下午12時30分取消黃色暴雨警告信號。

【1200】黑雨過後，上班一族陸續出門返工，其中尖沙咀碼頭、紅磡海底隧道巴士站人流增多，紅磡海底隧道巴士站出現長長候車人龍。

【1145】天文台在上午11時45分發出黃色暴雨警告信號，市民仍需繼續對暴雨可能帶來之危險提高警覺，有需要外出的人士應小心考慮天氣及道路的情況及注意安全措施。

【1105】天文台在上午11時05分，改發紅色暴雨警告信號。教育局宣布，所有日校，包括下午校今日停課。

【1045】尖沙咀鐘樓對開，有一巨型廣告牌在狂風中搖搖欲墜，有警員到場封鎖。

【0930】荃灣沙咀道及半山街交界一地盤，有約20名地盤工人在黑雨下仍開工，或因黑雨關係，地盤其中一邊棚架出現傾斜，多名工人在棚架上繫上多條繩，再合力用繩將棚架拉直。

勞工處提醒僱主應盡早預先訂明僱員在暴雨警告下及其後的工作安排，包括上班、下班、復工及在家工作等。這些安排不但可以保障僱員安全及機構運作順暢，更有助維持良好的勞資關係。

勞工處發言人指，「在戶外及空曠地方工作的僱員，其主管人員應在可行的情況下，盡快暫停所有戶外工作，並安排僱員到安全的地方暫避，直至天氣情況許可，才恢復工作。在發出黑色暴雨警告時，僱員應待警告取消後及天氣情況許可，才恢復工作。如果黑色暴雨警告在下班時仍然生效，僱員應留在安全地方，直至大雨過去，僱主亦應在工作地點開放合適地方讓僱員暫避風雨。」

本港陸續出現塌樹、冧山泥等報告。今（28日）早上8時許，上長沙泳灘附近的斜坡突然山泥傾瀉，泥水滔滔不絕地湧入泳灘範圍，彷如一道巨型瀑布，救生員在更衣室外架起木板及拉上鐵閘，仍不敵泥水來襲。從嶼南道巴士站走至上長沙泳灘的樓梯亦變成「激流」，泥水四方八面湧入。因山泥傾瀉，嶼南道(來回方向)近大嶼山南分區總部的全線仍然封閉。受影響新大嶼山巴士路線1, 2, 4, 11及23須改道行駛。現時交通繁忙。

屯門赤鱲角隧道公路通車半年，難擋暴雨來襲。運輸署宣布受到水浸影響︰屯門赤鱲角隧道公路去屯門的全線已經封閉，受影響巴士路線須改道行駛。上午9時39分運輸署更新屯赤公路快線重開，慢線仍然封閉。另外因山泥傾瀉，摩星嶺道來回方向近翠暉臺的全線現已封閉。