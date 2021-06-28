黑色暴雨警告信號生效　打工仔天文台fb洗版式抗議：返到公司先掛

撰文： 馮國良 蔡正邦 最後更新日期： 2021-06-28 09:39

香港天文台今（27日）上午8時20分發出黑色暴雨警告信號，本港陸續出現塌樹、冧山泥等報告。一眾打工仔早早出門上班，部分人返工途中收到廣播，更有人已經回到辦公室。市民在天文台Facebook專頁有關黑雨帖文中洗版式抗議，稱「黑雨都要返工」、「上晒巴士上晒地鐵就黑雨」、「出咗門口，濕哂啦」、「等大家留在公司最安全的地方」及「返到公司先掛」等。

本港陸續出現塌樹、冧山泥等報告，其中在荃灣老圍有樹塌在兩架車上，行車線受阻，幸無人受傷。馬小姐在旺角港鐵站接受《香港01》訪問，指自己上班途中改發黑雨，公司通知不用上班，所以沒有繼續上班與否的掙扎。她相信有些市民可能因雨勢提早上班，或已回到公司，而且已經被雨打得濕透。

天文台表示暴雨警告信號現時為黑色，表示香港廣泛地區已錄得或預料會有每小時雨量超過70毫米的豪雨，且雨勢可能持續。

由於道路嚴重水浸及天氣情況惡劣，市民應留在安全地方暫避。家長、學生、學校當局及校車司機均應留意電台及電視台有關學校的公布。在黑色暴雨警告仍然生效及交通情況未改善之前，不應外出。

受大雨影響，會有山洪暴發，並且河道已經氾濫或可能會氾濫，市民應遠離河道。河道附近的居民應密切留意天氣情況，如住所可能出現水浸，應考慮撤離。