七一│疑兇自捅心口送院不治　遇襲男警左背中刀搶救

7月1日晚上銅鑼灣發生警員被人用刀襲擊案，事發於晚上近約10時，現場一名男警員於SOGO祟光百貨對開，冷不防被一名男子用刀插傷肩膊近腋下位置，受傷逃跑及不支倒地，施襲者其後再自捅胸口位置，被當場制服，兩人均送院救治。

年約50歲男疑兇送院搶救後，至晚上11時20分不治。另外受傷30歲男警背部近左肩胛骨位置中刀，暫無生命危險，消息指他隸屬機動部隊G連。警方並於現場檢獲兩把刀，包括一把軍刀及一把生果刀。