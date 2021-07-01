七一│疑兇自捅心口送院不治　遇襲男警左背中刀搶救

撰文：凌逸德
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7月1日晚上銅鑼灣發生警員被人用刀襲擊案，事發於晚上近約10時，現場一名男警員於SOGO祟光百貨對開，冷不防被一名男子用刀插傷肩膊近腋下位置，受傷逃跑及不支倒地，施襲者其後再自捅胸口位置，被當場制服，兩人均送院救治。
年約50歲男疑兇送院搶救後，至晚上11時20分不治。另外受傷30歲男警背部近左肩胛骨位置中刀，暫無生命危險，消息指他隸屬機動部隊G連。警方並於現場檢獲兩把刀，包括一把軍刀及一把生果刀。
消息指男疑兇以刀自捅心口位置，手掩胸口流血。（黎家威 / 眾新聞圖片）
警員遇襲網上片段曝光：
網上片段拍得，當時一名男子持刀從後刺向一名警察機動部隊PTU警員左邊肩膊位置，該名警員受驚下並即時躲開，身邊的同袍隨即轉身，一手按着槍袋，一手指向施襲者。有警員拔槍及胡椒噴霧指向施襲者，其後該施襲者用刀刺向自己心口位置，大量流血。警員及施襲者均倒地，兩人均需送院治理。
警方於現場發現2把刀，包括一把生果刀及一把軍刀。（林振華攝）
警方於Facebook專頁指，強烈譴責有人於銅鑼灣持刀襲擊一名警員，警方表示，晚上近10時，一名男子在銅鑼灣近東角道對開，持刀向一名正在執勤的警員施襲。該名男子已經被制服，事件造成一名警務人員左背嚴重受傷，現正送往醫院救治。警方嚴厲譴責此類嚴重危害他人性命的暴力行為，定必追究到底。