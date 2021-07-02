七一｜禮賓府山坡遭投擲土製燃燒彈　24歲男疑犯馬鞍山被捕

撰文： 凌逸德 最後更新日期： 2021-07-02 22:32

禮賓府昨日凌晨（1日）被人投擲多瓶易燃物，包括邊爐氣及白電油，現場圍欄內斜坡發生火警幸無人受傷。至今日（2日）中午12時15分，警方在馬鞍山拘捕一名24歲姓王涉案男子，事後疑犯被押返馬鞍山錦豐苑的住所調查，並檢走證物包括摺刀、平板電腦、火機及火柴及衣物等，警方爆炸品處理課人員亦到場調查。 警方指現場發現的6個卡式石油氣罐及4樽助燃劑，爆炸品處理課經檢查，認為物品經結合可製成土製燃燒彈，形容案件印證社會上有小撮暴力人士，欲趁喜慶日子進行襲擊。

男疑犯被押返寓所調查。（余睿菁攝）

警方有組織罪案及三合會調查科署理總警司何振東表示，7月1日凌晨，一名男子向中環禮賓府投擲一個土製燃燒彈，落於圍欄內一個小斜坡草地，並發生爆炸及起火警，警方到場調查，發現6個卡式石油氣罐及4樽助燃劑，爆炸品處理課經檢查，認為物品經結合製成土製燃燒彈，事件中無人受傷。案件交由有組織罪案及三合會調查科調查，並於今早在馬鞍山拘捕一名24歲無業中國籍男子，他現正被扣查，會主要調查男子背景及動機。

何振東指，周二於記者會中曾表示不排除有人會趁喜慶日子進行襲擊造成恐慌，昨日發生的縱火案及晚上銅鑼灣發生的企圖謀殺案，正正印證社會上仍有小撮暴力人士，欲趁喜慶日子進行襲擊，傷害香港社會及市民。他又批評網上有帖文將暴力行為浪漫化及合法化，將血腥行為英雄化，反問行為是否正是鼓吹暴力及煽動仇恨。

爆炸品處理課人員抵疑犯寓所調查。（余睿菁攝）