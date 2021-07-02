七一刺警案｜指網民以「烈士」稱呼死者　警譴責：企圖浪漫化行為

撰文： 凌逸德 最後更新日期： 2021-07-02 17:16

銅鑼灣昨晚（7月1日）發生刺警案，一名50歲男子梁健輝，於SOGO商場對開刺傷一名28歲機動部隊男警員，其後用刀自插胸口，被制服後送院搶救不治，男警留醫情況嚴重。警方於Facebook專頁發文，指留意到網上留言稱呼該名男子為「烈士」、「勇者」，並向其致敬，批評「企圖浪漫化及英雄化兇徒泯滅人性的冷血行徑，並從中煽動仇恨」，對此作出譴責。

警方指留意到網上有人悼念一名昨晚企圖謀殺警察及後自殘導致身亡的男子，網上留言稱呼該名男子為「烈士」、「勇者」，並向其致敬。警方批評網民「公然支持明目張膽的嚴重暴力違法行為，同時企圖浪漫化及英雄化兇徒泯滅人性的冷血行徑，並從中煽動仇恨」，警方對此作出強烈譴責。

警方又指據目前調查所得，懷疑兇徒受到失實資訊及煽動性言論激化，繼而策動「孤狼式恐怖襲擊」，最後自殘導致身亡，又稱兇徒目無法紀，在公眾地方嚴重傷害警務人員，明顯是在挑戰法律，破壞社會安寧。警方重申，絕不容忍任何人為達目的而訴諸暴力，定必嚴正執法以保障公共安全及公共秩序。警方現正積極搜集情報，並加強巡邏各地點，包括昨晚事發現場，防止任何違法行為發生。市民如有任何罪案消息，請即通知警方。

警方指根據《刑事罪行條例》第9及第10條，任何人作出、企圖作出、準備作出或與任何人串謀作出具煽動意圖的作為即屬犯罪，一經定罪可被判處罰款5千元及監禁2年；而違反《公安條例》下的「參與未經批准集結罪」，一經定罪最高可被判處監禁5年。