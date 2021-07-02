七一｜28歲男警中刀傷及肺　今晨已完成手術　情況由危殆轉嚴重

撰文： 邵沛琳 最後更新日期： 2021-07-02 10:05

7月1日香港回歸中國24周年，晚上銅鑼灣SOGO百貨外一名28歲男警遇襲，他左肩近腋下位置中刀，血流如注送院救治。據悉，該名受傷男警在瑪麗醫院接受手術，至今日（2日）清晨時分已完成手術，醫護人員正密切監察傷者情況，至今早9時男警情況由危殆轉為嚴重。警隊福利主任會繼續跟進受傷警員情況，並提供即時的協助。 施襲的50歲男疑兇當場自捅胸口，他送院後不治。警方將案件列灣仔企圖謀殺及自殺案，並嚴厲譴責這類嚴重危害他人性命的暴力行為。警方重申，絕不容忍任何人為達任何目的而訴諸暴力，定必嚴正執法以保障公共安全。

遇襲男警員左肩胛骨位置中刀，現時仍在瑪麗醫院留醫，他傷口長約10厘米，傷及肺部。據了解，遇襲男警員今年28歲，入職8年，本身為水警，駐守水警南分區。現時則「入CAMP」接受警察機動部隊(簡稱PTU)訓練，駐守港島總區G連。7月2日凌晨近1時，受傷警員的3名親友，乘坐警車到達瑪麗醫院探望傷者。

警方表示，現正調查昨日（7月1日）晚上在灣仔發生的一宗企圖謀殺及自殺案，案中一名50歲姓梁男子死亡、及一名男警務人員嚴重受傷。晚上10時05分，該名50歲男子在軒尼詩道555號對開從後以刀襲擊一名正在執勤的男警務人員，再以該把刀刺向自己胸口。



在場3名警務人員在生命受到嚴重威脅下拔槍戒備，其後制服該名男子。該名男子胸部嚴重受傷，昏迷被送往律敦治醫院救治，於晚上11時20分被證實死亡。該名男警務人員則背部嚴重受傷，被送往瑪麗醫院治理。警方在案發現場檢獲一把刀，懷疑與案有關。港島總區重案組正調查案件。