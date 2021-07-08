內地民企高層涉強姦　警查案意外揭會所犯聚　入境海關首長收告票

撰文： 凌逸德 最後更新日期： 2021-07-08 16:12

入境處處長區嘉宏、海關關長鄧以海被指本年3月2日在灣仔一私人會所聚餐時，涉嫌違反限聚令被票控。據了解，今年3月3日警方接獲一名女子報案，稱3月2日晚上於住所內被人強姦，警方調查後拘捕一名男子，並已落案控告一項企圖強姦罪。據悉被捕男子是內地民企高層。警方調查強姦案期間，查悉涉事男女在返回女方住所前，曾一同出席灣仔私人會所一場飯局，警方發現參與飯局者違反限聚令，共發出9張告票，當中包括入境處及海關首長。 《香港01》正向保安局、警務處、入境處、香港海關及該內地民企查詢。

消息稱，涉事私人會所「隨緣匯」位於灣仔港灣道28號灣景中心3樓。記者今(8日)早到會所視察，因時間尚早加上會員制度，會所大門密閉，地下放置送來的食材。門外張貼一張相信由食環署發出的「Ｃ類模式運作餐飲處」告示，即每枱最多6人，宴會上限20人。據告示上牌照號碼「2212817092」，登記名稱是「吉祥薈」。

根據「吉祥薈」母公司吉薈尊（深圳）科技發展有限公司的介紹，「吉祥薈」是「一家為全球精英人士及其家人朋友服務的高端會員制俱樂部，讓忙碌的商務人士在工作及生活家庭中全力打一個高端便捷和至高無上的專屬私密空間」，公司服務遍及香港、新加坡、台北、上海、北京、深圳等超過 10 個國家及城市。

大門門外除食環處告示外，亦有一張平面圖顯示會所內至少設有兩房，每間房各設一張圓枱。「吉祥薈」應用程式介紹，用餐區採用中式大圓桌設計，大房可供 16 至 20 人用，另一房間容納10 至12 人，兩房都設有圓枱，格局與記者在大門外拍攝到的平面圖相符，相信正是「隨緣匯」內部圖片。

據了解警方本年3月3日接獲一名女子報案，稱3月2日晚上在住所內被強姦，此前曾該名男子在灣仔私人會所「隨緣匯」出席一場飯局。警方調查後拘捕一名男子，並已落案控告一項企圖強姦罪。據悉被捕男子是內地民企高層。

9人涉限聚令收告票

警方回覆指發現有人於3月2日晚上，在灣仔一間餐飲業務處所聚餐，違反限聚令，遂根據《預防及控制疾病(禁止羣組聚集)規例》（第599G章），向9名人士發出定額罰款通知書；警方並按照《預防及控制疾病(規定及指示)(業務及處所)規例》（第599F章） 檢控處所負責人。一般而言，警方不會公布涉嫌違反《預防及控制疾病規例》人士身份的資料。

翻查資料，政府於4月27日公布「疫苗氣泡」防疫措施，食肆採取「A、B、C、D」四個方案組合，當中「C、D」級食肆可延長營業至凌晨12時及2時、以及最多分別6人及8人同枱，達到最高級別的「D」類食肆，宴會可增4倍至100人，但所有食客都要至少接種第一劑，並用安心出行進入。而事發於3月初，即代表當時仍未有「疫苗氣泡」防疫措施，食肆為最多4人一檯。