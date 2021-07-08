入境、海關首長被指違限聚令　謝偉俊促盡快交代：唔可以做鴕鳥

撰文： 吳倬安 最後更新日期： 2021-07-08 13:21

有報道指，入境處處長區嘉宏、海關關長鄧以海於今年3月初與國企高層，在灣仔一個高級私人會所聚餐期間，涉嫌違反限聚令被票控，警方事後證實當天曾向灣仔一餐飲業務處所發出9張限聚令告票。報道又稱，警方揭發兩首長涉違反限聚令之時，正調查一宗涉嫌強姦案件，其中一名出席飯聚的人士正是強姦案疑犯，案件目前交由有組織罪案及三合會調查科調查。 建制派立法會議員謝偉俊今天（8日）指，事件不僅涉及違反限聚令，更涉及刑事罪行，加上牽涉較高層次的官員，縱使事件敏感，但作為政治任命官員，應向公眾清楚交代真相。他認為事件已被公開，兩名首長「恐怕唔能再等」，須盡快向公眾解釋和交代，不能「做鴕鳥唔答就算數」。

謝偉俊：恐怕唔能再等

謝偉俊認為，如單純違反限聚令，情況相對「簡單」，如同衝紅燈等案件，警方已向當事人發告票罰款，但作為政治任命官員，應向公眾「講清楚」，甚至致歉。

被問到事件是否涉及隱瞞，謝偉俊認為，若只涉及限聚令，認為未必需要向公眾公布，但若情節較嚴重，例如涉及涉干犯刑事案件的人士，兩首長應主動向公眾交代，「事實上，本身（兩名首長）考慮到整體情況，先研究點樣做（向公眾交代），都唔係問題。但而家已經公開咗，恐怕唔能夠再等，或者做鴕鳥唔答就算數，呢個唔係有責任做法。」

謝偉俊認為兩名紀律部隊首長應向公眾「講清楚」，甚至致歉。（吳倬安攝）

質疑國企宴請港官違國情

謝偉俊又指，事件涉及有國企或國內大機構宴請香港官員，認為做法「完全有違反國情」，指香港雖實行「一國兩制」，但不等於可漠視目前中國嚴謹的廉潔制度，認為中央政府應高度關注事件發展。

至於兩名首長是否知法犯法，謝偉俊說：「好遺憾地接二連三有呢啲事件發生，當國家咁大力度推出各種《國安法》、選舉制度、希望香港搞得好嘅時候，任何問責官員、紀律首長，應該要更小心，唔好令中央政府失望，否則浪費晒呢啲（中央）力度，上面（中央）做好多嘢，下面（香港官員）喺不適當嘅時候做不適當嘅嘢。」他直言，不要讓市民感到「法律面前，人人不平等」。

熱血公民鄭松泰。（盧翊銘攝）

鄭松泰指官員應嚴於律己 勿令中央尷尬

熱血公民立法會議員鄭松泰認為，若二人單純違反限聚令，或會令市民覺得公職人員、紀律部隊人員知法犯法，又指事件最大問題是三合會調查科調查涉嫌強姦案時揭發事件，令公眾有不必要瑕想或揣測，「其他在席人士、犯罪人士是否有背景？加上涉及重要罪案，作為兩處處長，不能用私人聚會作回應」。

他認為最合理是由保安局局長鄧炳強向公眾交代，又指為官者須嚴於律己、廉潔奉公，「呢啲咁基本嘅條件，無理由喺香港、喺呢啲事件上面，係令中央尷尬。」



新民黨主席、保安局前局長葉劉淑儀表示，因目前未有資料，無法就事件作評論。