七一刺警案｜36歲男連登發文稱用刀對付警員　涉煽惑他人傷人被捕

7月1日，50歲男子梁健輝在銅鑼灣以刀刺傷警員後再自插胸口身亡。警方早前指有人在刺警案後，於網上社交平台發布煽動他人的言論，據悉包括殺警、向警察建築物縱火、將7月1後定為斬警日等，並先後拘捕2男1女。

警方今（9日）於慈雲山再拘捕一名36歲本地男子，涉嫌煽惑他人意圖傷人罪及煽動意圖。被捕男子於7月2日在網上討論區發帖文，內容提及使用刀的重要性、使用什麼刀、攻擊什麼身體部位、使用刀時的角度及手法，亦有提及使用刀對付警員時，要在對方只有一個人的時候用。警方正調查帖文是他自己寫抑或轉載。據悉，他於連登討論區發文。案件至今，警方共拘捕4人，亦不排除有更多人被捕。