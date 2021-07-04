七一刺警案 ｜兩男女涉在TG及連登發言　煽惑他人殺警及縱火被捕

撰文： 凌逸德 最後更新日期： 2021-07-04 18:39

7.1香港回歸24周年晚上，銅鑼灣SOGO崇光門外發生刺警案。警方今日（4日）分別在天水圍及沙田拘捕一名20歲女子及一名26歲男子，兩人涉嫌「煽惑他人犯謀殺罪」、「煽惑他人犯縱火罪」及「煽動意圖罪」，並檢獲兩部手提電話。警方指，被捕人在7月2日分別在不同社交平台發放煽惑他人殺警、向警察建築物縱火的言論。據悉，他們分別在連登討論區及Telegram發放有關言論。 至於「轉發」煽惑言論會否干犯罪行，警方指言論自由不包括煽惑及煽動暴力。

網絡安全及科技罪案調查科科技罪案組警司譚威信形容該些言論「加深仇恨」及「分化社會」，內容包含殺警、向警察建築物縱火，但未有交代實際字句及發布的社交平台，他指案件仍在調查階段。

此外，譚威信稱，被捕人亦可能干犯高等法院於2019年10月所頒布的臨時禁制令，禁止在互聯網的平台或媒介上促進，鼓勵和煽動​使用或威脅使用暴力，臨時禁制令現時仍然生效，違反禁制令人士有機會干犯藐視法庭罪。

有記者提問到建制派議員何君堯亦曾發表要對港獨份子「殺無赦」的言論，但並沒有獲警方檢控，譚威信表示每宗案件都有其獨特性，該案件不涉及本次案情，不方便討論。而提到若「轉發」煽惑言論會否干犯罪行，譚威信指發帖及轉發都牽涉言論自由，但形容言論自由不包括煽惑及煽動暴力，甚至恐怖襲擊的言論。

警員遇襲網上片段：

「一哥」蕭澤頤指不排除拘捕更多人

警務處處長蕭澤頤下午於會展出席活動時表示，自7月1日在銅鑼灣發生狐狼式恐怖襲擊事件後，警方在過去兩日看到很多人繼續煽動他人襲警，向警察建築物縱火，甚至殺警的行為。警方今日已拘捕一男一女，警方會繼續調查有無其他人干犯同類罪行。他續指，姑勿論是實際行兇者，或者在背後鼓動他人干犯此類嚴重案件，同樣是嚴重的行為，警方會嚴厲果斷執法，亦不排除警方未來拘捕更多人干犯雷同的案件。

他又指，任何恐怖主義行為，或者鼓吹他人實施恐怖主義活動，都是受香港國安法監管，因此現時由國安處全面調查案件。警方會全方位調查背後有無同黨或有無人在背後鼓吹冷血行兇者施以恐怖主義活動。