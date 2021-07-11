青大石澗打卡失足墮潭遇溺　32歲行山女殞命

撰文： 凌逸德 最後更新日期： 2021-07-11 17:06

假日行山打卡樂極生悲，周六（10日）32歲姓張女子在屯門青大石澗時失足墮進水潭中，不幸遇溺身亡。據了解，女死者生前不時到香港各區行山「打卡」，周六上午11時許，她偕3名友人從良景邨出發前往青大石澗，約下午5時許，她在青大石澗欲拍照留影，疑一時不慎失足跌落5米深水潭中，同行友人立即報警。救援人員到場後將她救起，惟她當場證實不治，香消玉殞。遺體其後由政府飛行服務隊直升機送往東區醫院。

死者生前不時在社交媒體分享生活照，當中不乏行山的照片，她曾到大東山、大刀屻、青山、木棉洞、鳳凰山、釣魚翁等地，行山經驗甚為豐富。

山藝教練吳銨洋表示，青山石澗屬中級難度，不算太難行，且危崖不算多，不少行山人士會到石澗玩水。然而，正因石澗看似不危險，行山人士有時為了拍攝靚景而走至較出的位置，一時不慎可能會「跣一跣」而墮崖、墮潭，「唔知跌咗去邊，撞到個頭」，隨時危及性命。他平日經常提醒學生「行山冇百分之百安全」，要時刻提高警覺，做任何事前應視察有無危險性。

過去不時發生行山人士拍照時意外墮下傷亡的事故。2019年4月，26歲菲籍女疑在梧桐寨主瀑頂自拍，失足墮30米，倒臥潭底頭部重創不治。2018年4月，沙頭角屏嘉石澗石板潭，一名42歲女子拍照時失足滑到水潭中，送院後不治。2017年1月，一名56歲男子在大埔新娘潭瀑布取景拍照，疑跣腳失足飛墮10米下水潭，撞及岩石昏迷而遇溺死亡。