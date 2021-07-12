大埔三屍命案│六旬漢疑女友另結新歡　狂斬近50刀殺三母女後縱火

撰文： 彭愷欣 蔡正邦 黃慧姍 最後更新日期： 2021-07-12 16:16

大埔發生三母女慘死的倫常血案。一名六旬漢懷疑同居女友另結新歡，今凌晨雙方在劏房住所內發生爭執，疑兇竟取出利器襲擊女友，吵鬧聲疑驚醒在睡夢中的一對女兒，她們驚見母親遭亂刀狂斬，護母心切，衝上前欲救母親，結果亦難逃一劫被斬傷。疑兇行兇後縱火並逃至唐樓後樓梯。警方及消防到場後，分別在梯間及單位內發現4人，其中三母女身上刀傷合共近50處，送院後全部證實不治；疑兇則半昏迷送院搶救，涉嫌縱火及謀殺被捕。

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大埔警區助理指揮官（刑事）署理警司范偉豪稱，案發於今日凌晨1時50分，警方接獲報案，稱於大埔鄉事會坊唐樓「美雲樓」一劏房單位內有人發生爭執，警方於6分鐘後到達現場，並於大廈地下位置與報案人進行調查；調查期間至凌晨2時02分，警方再接獲有人報案，稱劏房單位內傳出黑煙，消防及警方到場將火撲熄，並於唐樓梯間位置發現一名男子，他陷入半昏迷狀態。人員再進入起火單位，發現屋內有一名女子及兩名女童，當時3人身上有刀傷，失去知覺，4人隨即由救護車送往醫院搶救，42歲女子於凌晨3時27分證實不治，兩名分別13歲及8歲的女童分別於凌晨3時36分及54分證實不治，而62歲男子則留醫威爾斯親王醫院，至今午12時，他情況仍危殆。

警方經調查，將62歲男子拘捕，涉嫌「謀殺」及「縱火」。警方指，42歲女死者與62歲男為情侶關係，於2017年相識，2名女童是42歲女死者的親生女兒，4人同居於涉事劏房。案發時相信兩名成年人因感情問題發生爭執，期間被捕男子涉嫌以利器襲擊女死者，屋內兩名女童估計因企圖阻止襲擊而受刀傷，女死者身上有多達40多處刀傷，兩名女童分別有5處及3處刀傷，而被捕人事發後故意縱火，火勢由明火直接點火引致。警方仍在尋找涉事兇器，而涉事家庭沒有家暴紀錄。據了解，兩名女童的生父不是同一人，現時警方已聯絡到13歲大女生父，未聯絡到8歲女童的生父。

消息稱，被捕男子近日懷疑女死者另結新歡，二人因感情問題起爭執，期間他持刀襲擊女友，導致女友身上、頭部多處有傷，過程中兩名女童於睡夢中被吵醒，發現母親遭襲擊，於是上前制止時，同樣被捕男子斬傷。據悉，被捕男為地盤工人；女死者則無業。