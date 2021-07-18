與女友人爭執　清潔工發洩搖甩咪錶棄後巷　涉刑毁被捕

尖沙咀金巴利街昨（17日）有咪錶不翼而飛，警方經調查後，拘捕一名45歲男子，涉嫌刑事毁壞。被捕人事發前在上址與女友人發生爭執，女友人離開後，疑他因情緒激動而向咪錶發洩，徒手搖甩智能咪錶後，再將之大力擲在地上，最後將它棄置在後巷位置。據知被捕人案發時疑飲醉酒。



油尖警區刑事調查隊第9隊主管陳浩婷交代案件稱，昨早警方接獲報案，指尖沙咀金巴利街1號地下一個智能泊車咪錶失蹤，僅剩底部支撐的鐵杵。警方展開調查，翻看附近閉路電視，發現昨日凌晨時分，一對男女在上址發生爭執，女子之後離去，涉事男子情緒激動，徒手搖動街邊的智能咪錶十多下，導致螺絲鬆脫。

警後巷檢獲咪錶

陳形容：「呢個疑犯身形比較壯大一啲，佢有相當嘅力量可以搖鬆個鉸位，令到螺絲鬆脫，令到咪錶剝落。」男子及後將咪錶舉高再大力擲在地上發洩，其後將它棄置在附近一條後巷，警方在該後巷搜獲涉事咪錶。

警方經深入調查和情報分析後，成功鎖定疑犯身份，於今日（18日）凌晨時分在牛頭角住所拘捕45歲姓陳男子，他報稱清潔工人，涉嫌刑事毁壞。警方於單位內搜出疑犯案發時所身穿的衣物，被捕人士現正被扣留調查，案件仍在調查中。據悉，男子在棄置咪錶後，前往區內一間酒店，警方從而獲得他的住所位置，並於今日作出拘捕。

+ 1

警方呼籲，刑事毁壞屬嚴重罪行，一經定罪，最高刑罰可判處終身監禁，市民切勿以身試法。