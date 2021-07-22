國安處拘「香港言語治療師總工會」5骨幹　涉串謀發布煽動刊物

警方今（22日）早指，警務處國家安全處經深入調查，今日在全港多區拘捕2男3女，年齡介乎25至28歲，涉嫌串謀發布煽動刊物，違反《刑事罪行條例》第10條。據了解，被捕人士為「香港言語治療師總工會」骨幹成員，包括主席、副主席、司庫及秘書等，涉及3本兒童繪本。



早上10時許，國安處人員到工會位於馬頭圍的辦公室搜查，至約10時24分，警方用私家車將其中一名被捕人士押回辦公室搜證，逗留約半小時，至約10時55分，警方將該名被捕人士押回私家車，相信帶署繼續調查。警方離開時帶走數箱證物。據了解，被押返辦公室搜證的為工會主席黎雯齡。

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工會主席被押返辦公室搜 約16萬元資產遭凍結

警方指，被捕人士為一工會成員，他們涉嫌於去年年中至今年串謀發布、分發、展示或複製煽動刊物，意圖引起公眾特別是年幼孩童對特區政府及香港司法的憎恨、煽惑使用暴力及慫使不守法。國安處同時凍結涉案工會約16萬元資產。被捕男女現正被扣查，而行動仍然繼續，警方不排除再有人被捕。警方提醒市民，發布煽動刊物屬嚴重罪行，首次定罪已可被判處監禁兩年。

根據「香港言語治療師總工會」的網頁資料，工會成立於2019年11月29日，工會發布過多本兒童刊物，包括「羊村守衛者」「羊村十二勇士」及「羊村清道夫」等，警方指部份內容涉及煽動。據了解，國安處將引用國安法權力向保安局局長申請授權，要求移除工會網上違法的訊息。