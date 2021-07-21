警撤銷前《蘋果》副社長陳沛敏及主筆「盧峯」保釋　2人現被扣查

前《蘋果日報》副社長陳沛敏及主筆兼英文版執行總編輯馮偉光（筆名：盧峯），繼上月被警方國安處拘捕獲保釋後，消息指陳沛敏及馮偉光今（21日）午被警方撤銷保釋，兩人分別被扣留於秀茂坪警署及灣仔警署。

國安處今早亦拘捕前《蘋果日報》執行總編輯林文宗，「串謀勾結外國或者境外勢力危害國家安全罪」，現正被扣留於長沙灣警署。



消息指陳沛敏及馮偉光今（21日）午被警方撤銷保釋。（資料圖片）

陳沛敏於上月17日清晨，被警方以涉嫌違反《國安法》第29條 「串謀勾結外國或境外勢力危害國家安全罪」拘捕，警方同日拘捕蘋果另外4名高層，並大舉搜查蘋果大樓。其中壹傳媒集團行政總裁張劍虹、《蘋果日報》總編輯羅偉光被落案檢控，其餘3人包括陳沛敏、壹傳媒集團營運總裁周達權及動新聞平台總監張志偉獲准保釋。

而馮偉光上月27日晚於機場準備離港往英國時，被警方同以涉嫌「串謀勾結外國或者境外勢力危害國家安全罪」拘捕，被扣留兩日後獲准保釋，據悉他當時獲准以20萬元保釋，及需要交出旅遊證件。

▼▼6月29日晚上馮偉光獲保釋▼▼



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警方國安處今早亦拘捕前《蘋果日報》執行總編輯林文宗，據悉涉及《蘋果日報》較早前一案有關，他現被扣留長沙灣警署。警方指，警務處國家安全處今日採取行動，以「串謀勾結外國或者境外勢力危害國家安全罪」拘捕一名51歲前報社男編輯，涉嫌與一宗於今年6月被偵破的同類型案件有關。