黑幫男遭「剝光豬」拍片事件　警方找到事主 拘捕賭檔負責人

黑幫男子疑打劫非法賭場失敗被擒，遭「剝光豬」拍片認罪事件內幕曝光。據了解，29歲事主姓王，綽號「阿鬼」，自稱是九龍城新義安人馬，本周日(25日)因串謀同黨打劫長沙灣「水房」經營的地下賭檔失手被擒，被迫在鏡頭前脫光拍片認罪。消息指，網上片段曝光後，警方主動調查，並已找到「阿鬼」，但有人對被拍片一事支吾以對，只承認曾到上址賭錢，暫被警方以非法賭博拘捕。另外，警方亦拘捕該非法賭檔負責人「肥發」，不排除有更多人被捕。



涉案地下賭檔門口閉路電視拍到上周六晚有四名黑衣刀手企圖闖入的片段（網上片段截圖）

地下賭檔的閉路電視被人拔去電線（翁鈺輝攝）

據悉，該地下百家樂賭檔位於永康街一商廈單位內，由黑幫「水房」經營，「肥發」打骰，保安森嚴，單是門口已安裝兩部閉路電視。網上流傳一段片段顯示拍攝日期為上周六(24日) 晚上11時43分左右，片長僅10秒，片段中一名金髮男子剛從賭場走出，後樓梯門即打開，走出4名黑衣蒙面漢，3人持刀，一人孭着一個黑色袋，企圖趁大門尚未關上前闖入打劫，但最終大門快速關上，4人無功而還，轉身循後樓梯離去。

據知，「阿鬼」當時正在賭檔內賭博，被「睇場」發現其行為有異，多次鬼崇傾手機，事後「睇場」從閉路電視得知，曾有4名刀手企圖闖入，懷疑「阿鬼」做「鬼頭仔」通風報訊，串謀打劫，於是將他制服及處以私刑，逼令「阿鬼」供出同黨身份及行動細節。

「剝光豬」認罪短片流出後，引起社會嘩然，黑社會目無王法，濫用私刑之餘，還放上網炫耀，警方主動介入調查，西九龍總區反黑組探員昨掃蕩涉事百家樂賭檔，「肥發」涉嫌「管理賭博場所」被捕，警方亦聯絡到事主「阿鬼」，他僅承認曾在該賭檔消遣，但對串謀行劫賭檔、被迫脫光拍片認罪等事情均支吾以對，警方暫以涉嫌「在賭博場所內賭博」將他拘捕。

《香港01》記者今晨到該賭檔查看，單位因已被警方掃蕩，內裡已沒有人，門口兩部閉路電視被人拆了，同層其他租戶被問到該賭檔情況則表示不知道，不願詳談。